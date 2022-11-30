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В WhatsApp появилась полезная функция: о чем идет речь

Фото: В WhatsApp появилась новая опция (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Речь идет о сообщении самому себе.

О новой возможности рассказали в издании CNet.

Как это работает

Функция называется "Написать себе" (Message Yourself). По сути, это чат, который виден только вам. Туда можно отправлять заметки, напоминания, ссылки и любую другую информацию, которую вы хотите сохранить.

О подготовке новой опции стало известно ранее — в начале ноября она появилась у части бета-тестеров. Сейчас WhatsApp сообщил о ее запуске на всех устройствах пользователей.

Воспользоваться нововведением могут обладатели как Android, так и iOS-устройств. Если у вас сейчас эта функция недоступна - подождите немного до обновления версии.

Как начать чат с собой

Вверху списка контактов - указан ваш собственный контакт. Вы можете выбрать его и начать общение, как обычно с другими пользователями. При этом все отправленные сообщения будут показываться только вам.

Кстати, подобная опция есть и в Telegram. Там она называется "Избранное". Попавшая в эту папку информация сохраняется и видна только вам. В любое время ее можно открыть и просмотреть на смартфоне или другом устройстве.

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А также ранее рассказывали о простых способах, как подзарядить смартфон при отсутствии электричества.

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