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В WhatsApp заметили обновление, которое изменит веб-версию навсегда

Пользователи WhatsApp смогут звонить прямо из браузера (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Веб-версия WhatsApp вскоре может получить встроенные функции голосовых и видеозвонков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WABetaInfo.

Детали нововведения 

Сейчас пользователи, которые хотят позвонить кому-либо через WhatsApp, вынуждены использовать мобильное приложение или десктопную версию для ПК и Mac. Однако WABetaInfo обнаружил новые кнопки вызова в веб-клиенте, что указывает на возможное внедрение тех же функций во всех версиях WhatsApp. 

В прошлом месяце WhatsApp обновил интерфейс для бета-тестеров, добавив выпадающее меню вызова в индивидуальных и групповых чатах. Теперь, похоже, разработчики продолжают работать над расширением функциональности звонков.  

WABetaInfo опубликовал скриншот предполагаемого группового чата в браузере, где впервые появились знакомые иконки камеры и телефона - как в мобильном приложении. 

Когда новая функция станет доступной широкой аудитории, это сделает WhatsApp более универсальным инструментом для общения, аналогично Microsoft Teams, где можно общаться и проводить встречи прямо из браузера - без необходимости установки приложения. 

WhatsApp планирует предоставить пользователям возможность совершать звонки непосредственно из своих браузеров (фото: WABetaInfo)

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