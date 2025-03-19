WhatsApp готовит важное обновление, которое затронет всех: что ждет пользователей

Детали обновления

В ближайшие недели компания начнет тестировать лимиты на индивидуальные рассылки. В рамках этого теста WhatsApp установит месячные ограничения на количество отправленных сообщений. Пока точные лимиты будут меняться, но, например, Meta назвала вариант с 30 сообщениями в месяц.

Meta также отметила, что пользователи, которые хотят отправлять больше сообщений широкой аудитории, могут использовать обновления в разделе "Статус" или создавать каналы.

Компания рассматривает возможность введения подобных ограничений и для бизнес-аккаунтов. Ранее WhatsApp Business позволял отправлять бесплатные и неограниченные рассылки, но теперь компания планирует ввести платную версию этой функции с дополнительными инструментами.

В ближайшие месяцы Meta протестирует новые персонализированные сообщения для рассылки обновлений продуктов или праздничных распродаж. Также пользователи бизнес-аккаунтов смогут планировать отправку сообщений заранее. На время пилотного проекта предприниматели получат 250 персонализированных сообщений бесплатно, а затем им придется платить за дополнительные отправки. Пока Meta не объявила стоимость этих сообщений.

Основная идея этих изменений - дать пользователям возможность получать редкие, но полезные рассылки, не перегружая их лишней информацией.

WhatsApp уже предпринял несколько шагов для борьбы с навязчивыми сообщениями, включая ограничение количества маркетинговых сообщений в день. В прошлом году компания начала тестировать функцию "Отписаться", позволяющую пользователям сообщать, что они не хотят получать определенные сообщения от бизнеса, не блокируя при этом сам аккаунт.

За последние несколько лет WhatsApp Business стал важным источником дохода для Meta - руководство компании неоднократно отмечало его рост в ежеквартальных отчетах. Базовая версия WhatsApp Business остается бесплатной и предлагает такие функции, как посадочная страница, бизнес-профиль с контактными данными и возможность создания каталога.

Однако Meta зарабатывает, взимая плату за разные типы сообщений - маркетинговые, сервисные, информационные и аутентификационные - если они отправляются через API WhatsApp Business.

Ранее Meta взимала дополнительную плату только за подписку Meta Verified. Новая функция платных рассылок станет одной из первых, доступных для предпринимателей, не использующих API. Таким образом, это станет еще одним источником дохода для компании.

Помимо изменений в системе рассылок, Meta также обновит логотип приложения WhatsApp Business.

Как изменятся иконки приложений (фото: WhatsApp Business)

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