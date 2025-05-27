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WhatsApp готовит обновление, которое сэкономит ваше время и избавит от хаоса в чатах

Это обновление WhatsApp решит проблему, знакомую каждому (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Забыли, кто прислал тот самый мем в WhatsApp - и теперь не можете его найти? С такой проблемой сталкивались миллионы пользователей. Теперь в веб-версии мессенджера WhatsApp тестируют новый медиацентр, который упростит поиск фото, видео и GIF-файлов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Android Police, который освещает новости и обзоры по Android.

Что известно о новой разработке 

Как сообщает профильный портал WABetaInfo, функция была обнаружена в ранней бета-версии WhatsApp Web. Разработчики работают над отдельным медиа-хабом, который будет объединять все отправленные и полученные файлы, видео, изображения, GIF-анимации, документы и ссылки в одном разделе. 

У новой функции появится собственный значок в левом меню - сразу над иконкой "Настройки". 

Умный поиск и сортировка 

Пользователи смогут искать нужный файл по описанию, сортировать медиа по дате или размеру, а также выделять несколько элементов одновременно для удаления, пересылки или скачивания. 

Для документов и ссылок предусмотрены дополнительные детали: имя отправителя и дата отправки. Это должно заметно упростить навигацию по старым файлам, особенно если вы не помните, откуда они появились. 

Функция появилась в ранней бета-версии WhatsApp Web (фото: WABetaInfo)

Будет ли новая функция на смартфонах? 

Стоит отметить, что мобильное приложение WhatsApp уже имеет подобный раздел - его можно найти по пути: Настройки, Хранилище и данные, Управление хранилищем. Однако текущая реализация далека от удобства: интерфейс перегружен, а функциональность ограничена. 

Разработка веб-версии нового хаба выглядит куда более интуитивной и ориентированной на пользователя. 

Когда ждать обновление? 

На данный момент функция находится в стадии разработки, и сроки ее официального запуска пока не называются. Но, судя по активности тестирования, релиз может состояться уже в ближайшие месяцы. Пользователи мобильной версии также надеются на аналогичное обновление в будущем. 

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