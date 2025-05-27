WhatsApp готовит обновление, которое сэкономит ваше время и избавит от хаоса в чатах

Что известно о новой разработке

Как сообщает профильный портал WABetaInfo, функция была обнаружена в ранней бета-версии WhatsApp Web. Разработчики работают над отдельным медиа-хабом, который будет объединять все отправленные и полученные файлы, видео, изображения, GIF-анимации, документы и ссылки в одном разделе.

У новой функции появится собственный значок в левом меню - сразу над иконкой "Настройки".

Умный поиск и сортировка

Пользователи смогут искать нужный файл по описанию, сортировать медиа по дате или размеру, а также выделять несколько элементов одновременно для удаления, пересылки или скачивания.

Для документов и ссылок предусмотрены дополнительные детали: имя отправителя и дата отправки. Это должно заметно упростить навигацию по старым файлам, особенно если вы не помните, откуда они появились.

Функция появилась в ранней бета-версии WhatsApp Web (фото: WABetaInfo)

Будет ли новая функция на смартфонах?

Стоит отметить, что мобильное приложение WhatsApp уже имеет подобный раздел - его можно найти по пути: Настройки, Хранилище и данные, Управление хранилищем. Однако текущая реализация далека от удобства: интерфейс перегружен, а функциональность ограничена.

Разработка веб-версии нового хаба выглядит куда более интуитивной и ориентированной на пользователя.

Когда ждать обновление?

На данный момент функция находится в стадии разработки, и сроки ее официального запуска пока не называются. Но, судя по активности тестирования, релиз может состояться уже в ближайшие месяцы. Пользователи мобильной версии также надеются на аналогичное обновление в будущем.