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Wellboy удивил совместным фото с Еленой Зеленской

Wellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)
Автор: Юлия Любченко

Wellboy впервые за свою карьеру и популярность показал фото с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories певца.

Wellboy удивил совместным фото с Еленой Зеленской

Елена Зеленская не часто имеет возможность посещать мероприятия, где собирается большое количество звезд, но иногда бывает и такое.

Также первая леди в силу своей загруженности деловыми и очень важными для будущего Украины встречами, не часто фотографируется. Это происходит только по необходимости и обычно Елена не позирует.

Но на этот раз молодой певец Wellboy очень удивил совместным фото с Зеленской. Этот кадр парень выложил в своем Instagram в stories.

Артист никак не подписал фотографию с Еленой, но добавил трек "Первая леди", которую исполняет Коррупция.

Скриншот

Если посмотреть на выражение лица Антона, то видно, что он немного беспокоится, ведь находиться рядом с первой леди - это определенная ответственность. Парень одет в total black, поскольку он выбрал черные брюки, черную блузку и рубашку этого же цвета.

А вот Зеленская одета в бежевый брючный костюм бежевого цвета с двубортным пиджаком, красиво украшенный пуговицами на рукавах и под низ Елена надела кофточку черного цвета.

Поскольку певец не подписал этот кадр, о местонахождении Елены и Антона остается лишь догадываться и внимательно посмотрев на задний фон, это скорее всего съемка какого-то шоу.

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Елена ЗеленскаяWellboy