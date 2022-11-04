Wellboy высказался об экс-продюсере Бардаше: "не хочется даже вспоминать этого человека"

Антон Вельбой (Wellboy) высказался о своем бывшем продюсере Юрие Бардаше, который поддерживает войну РФ против Украины и пропагандирует "русский мир". Артист до этого не комментировал поведение скандального экс-наставника, сейчас же отметил, что даже вспоминать не желает о нем.
Об этом Wellboy рассказал в программе "ЖВЛ".
Отвечая на вопрос ведущего, не пробовал ли Бардаш связаться с ним и возобновить коммуникацию, Антон признался, что тот действительно названивал ему, пытался что-то порассказывать, но общаться с путинистом у певца желания не было.
"Да, звонил он мне, мы созванивались. С какой целью - я не знаю. Может, он был в нестабильном, неадекватном состоянии... Я его заблокировал, отписался в Instagram", - говорит певец.
В чем была суть таких звонков Бардаша, Wellboy объяснить не может.
"Я не знаю... вот эти разговоры стандартные от Юры... Ни о чем даже говорить не хочется. Не хочется даже вспоминать этого человека", - сказал Вельбой.
Также певец сообщил, что в настоящее время он работает с саундпродюсером Евгением Трипловым, который является режиссером клипов Wellboy и автором его песен.
Wellboy (фото: facebook.com/a.wellboy)
Исполнителю помогают и другие музыканты, поэтому назвать себя "самостоятельным артистом" он не может.
"Вместе со мной работает команда и мы вместе все делаем. Есть единомышленники, помогающие мне постоянно. Потому сказать, что я совершенно самостоятельный - нельзя. Но за этот год я действительно стал более самостоятельным. Мне уже нельзя сказать, что мне делать, писать, выполнять... Чаще всего я отвечаю сам за себя", - рассказал Wellboy.
Wellboy - Антон Вельбой (фото: facebook.com/a.wellboy)
Кроме того артист, комментируя начало Нацотбора на Евровидение 2023, заявил, что участвовать в нем не собирается. Так, повторять попытки отправиться на международный песенный конкурс он уже не намерен (в прошлом году исполнитель пробовал свои силы с треком "Nozzy Bossy").
"Да вы что? Зачем? Я же был уже... Дважды в одну реку не войдешь", - отметил Антон Вельбой.
Видео: Wellboy впервые высказался о Юрие Бардаше после прекращения сотрудничества
Напомним, Wellboy заявил в июне, что больше не будет сотрудничать с Юрием Бардашем, и отметил, что ему стыдно "за дядю Юру".
Также перед этим мы писали, что не так с Бардашем, который вообразил себя "философом" и стал ярым путинистом.