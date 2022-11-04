RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Wellboy высказался об экс-продюсере Бардаше: "не хочется даже вспоминать этого человека"

Коллаж РБК-Украина: Wellboy высказался о Юрие Бардаше
Автор: Владимир Костырин

Антон Вельбой (Wellboy) высказался о своем бывшем продюсере Юрие Бардаше, который поддерживает войну РФ против Украины и пропагандирует "русский мир". Артист до этого не комментировал поведение скандального экс-наставника, сейчас же отметил, что даже вспоминать не желает о нем.

Об этом Wellboy рассказал в программе "ЖВЛ".

Отвечая на вопрос ведущего, не пробовал ли Бардаш связаться с ним и возобновить коммуникацию, Антон признался, что тот действительно названивал ему, пытался что-то порассказывать, но общаться с путинистом у певца желания не было.

"Да, звонил он мне, мы созванивались. С какой целью - я не знаю. Может, он был в нестабильном, неадекватном состоянии... Я его заблокировал, отписался в Instagram", - говорит певец.

В чем была суть таких звонков Бардаша, Wellboy объяснить не может.

"Я не знаю... вот эти разговоры стандартные от Юры... Ни о чем даже говорить не хочется. Не хочется даже вспоминать этого человека", - сказал Вельбой.

Также певец сообщил, что в настоящее время он работает с саундпродюсером Евгением Трипловым, который является режиссером клипов Wellboy и автором его песен.

Wellboy (фото: facebook.com/a.wellboy)

Исполнителю помогают и другие музыканты, поэтому назвать себя "самостоятельным артистом" он не может.

"Вместе со мной работает команда и мы вместе все делаем. Есть единомышленники, помогающие мне постоянно. Потому сказать, что я совершенно самостоятельный - нельзя. Но за этот год я действительно стал более самостоятельным. Мне уже нельзя сказать, что мне делать, писать, выполнять... Чаще всего я отвечаю сам за себя", - рассказал Wellboy.

Wellboy - Антон Вельбой (фото: facebook.com/a.wellboy)

Кроме того артист, комментируя начало Нацотбора на Евровидение 2023, заявил, что участвовать в нем не собирается. Так, повторять попытки отправиться на международный песенный конкурс он уже не намерен (в прошлом году исполнитель пробовал свои силы с треком "Nozzy Bossy").

"Да вы что? Зачем? Я же был уже... Дважды в одну реку не войдешь", - отметил Антон Вельбой.

Видео: Wellboy впервые высказался о Юрие Бардаше после прекращения сотрудничества

Напомним, Wellboy заявил в июне, что больше не будет сотрудничать с Юрием Бардашем, и отметил, что ему стыдно "за дядю Юру".

Также перед этим мы писали, что не так с Бардашем, который вообразил себя "философом" и стал ярым путинистом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвровидениеНовости шоу-бизнесаWellboyЮрій Бардаш