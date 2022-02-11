Wellboy показав відео на пісню для Євробачення 2022: "у стилі Вєрки"
Фіналіст нацвідбору на Євробачення-2022 Wellboy (Антон Вельбой) презентував трек Nozzy Bossy, з яким підкорюватиме сцену вже завтра, 12 лютого.
Прем’єра пісні відбулася сьогодні, 11 лютого.
Зазначимо, що разом з прем'єрою пісні відбулася й прем'єра кліпу до неї. У відео виконавець зняв своїх односельчан.
Також він зазначив, що це пісня про сильну Україну, яка міцно стоїть на ногах.
"Nozzy Bossy - про силу села, про всіх босоногих людей, які йдуть по цій планеті. Я себе вважаю босяком. Йду кудись, не знаю куди. Але я йду босим і мені це в кайф. І ця пісня — про всіх таких людей, з якими завжди сила села, землі, яка дає тобі енергію. У цій пісні багато глибоких речей", - сказав Wellboy.
Шанувальники так оцінили конкурсний трек Wellboy:
- Головне з таким же настроєм виступити на Євробаченні. Ну це хіт!;
- Нарешті дочекались гарної української поп-музики!;
- Все супер! Молодець! Пісня дуже гарна;
- Який заряд позитиву. Дуже подобається;
- Дай їм всім жару на Євробаченні. Віримо в тебе;
- В стилі Вєрки. Одразу чується, що це наша прекрасна українська музика.
Всі пісні Нацвідбору на Євробачення 2022
У фіналі, який відбудеться 12 лютого, візьмуть участь вісім виконавців.
Зауважимо, що на сьогодні вже всі виконавці представили свої творіння, з якими будуть змагатися за право представляти нашу країну на 66-му пісенному конкурсі.
Kalush Orchestra - Stefania
ROXOLANA - Girlzzzz
Alina Pash - Тіні Забутих Предків
Our Atlantic - Моя любов
CLOUDLESS - All be Alright
Michael Soul - Demons
BARLEBEN - Hear My Words
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