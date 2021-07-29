Вибухи в поштоматах Києва та Одеси: "Нова пошта" заявила про важливі нововведення

У "Новій пошті" відреагували на сьогоднішні вибухи в комірках поштоматів у Києві та Одесі у торгових центрах, і оголосили про зміну правил при прийомі та відправці поштових посилок.
Про це 29 липня йдеться в заяві на сайті "Нової Пошти".
Зазначається, що інциденти стали для компанії "тривожним сигналом настроїв у суспільстві".
Вибухи сталися в ніч проти 29 липня спочатку в комірці поштомату "НП" в Києві, а потім аналогічна НП сталася в Одесі. На щастя, під час вибухів ніхто не постраждав.
На місцях події працювали співробітники правоохоронних органів і вибухотехніки. Ведеться розслідування. За фактом інцидентів розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 КК.
У "Новій пошті" після НП наголосили, що для них важливим є питання безпеки як співробітників, так і клієнтів. Тому компанія прийняла рішення змінити деякі правила:
"Ми розуміємо нашу роль у суспільстві і робимо все, що від нас залежить, для створення безпечного простору. Нажаль, злочинці є всюди. Боротьба з ними - наша справа разом", - йдеться в заяві.
Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" зробила заяву про шахрайські схеми.