Вибухівка всередині нас: Супрун попередила про серйозну небезпеку

Уляна Супрун розповіла про серйозну небезпеку через вісцеральний жир, який накопичується навколо внутрішніх органів людини. В.о. голови МОЗ порівняла його із вибухівкою або отрутою. На своїй сторінці у Facebook вона докладно розповіла про пов'язані з цим ризики і дала рекомендації, як позбутися вісцерального жиру.

Супрун нагадала про зв'язок ваги і здоров'я. У цьому контексті вона вказала на парадокс, що дуже худі люди насправді не є здоровими, і не всі люди з ожирінням мають більше шансів на серцево-судинні хвороби, ніж люди із надмірною вагою. Справа в тому, що жир в тілі людини може бути або "вибухівкою" або просто "тягарем" - в залежності від того, де він знаходиться.

Зазвичай жир відкладається під шкірою. "Проблемні" ділянки, де може накопичуватися жир - у кожного свої та формуються в залежності від типів рецепторів гормонів на жирових клітинах.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Переважно, жінки схильні до відкладання жиру на сідницях, стегнах, колінах і біля трицепса, але це не "золоте" правило. Супрун зазначила, що жир навколо сідниць і стегон відноситься до категорії "стратегічний запас" води, калорій, вітаміну D і омега-3 жирних кислот. У разі схуднення або вагітності цей запас буде корисним.

"Головне, щоб такі "поклади" не були пов'язані з недоліком руху і неправильним раціоном, тому що тоді це - просто "тягар", - йдеться у публікації.

Не рідко буває, коли у чоловіка худі ноги, і при цьому повні боки - це привід для занепокоєння. У такому випадку кажуть про абдомінальний жир, тобто жир на тулубі. Можливий варіант, що жир може відкладатися під шкірою живота або спини, або в середині, навколо органів. І ось останній випадок якраз і є "вибухівкою", що істотно збільшує ризик ряду захворювань, низької якості життя та передчасної смертності.

Вісцеральний жир пов'язаний з такими явищами, як:

інсулінорезистентність (є інсулін, але клітини його не сприймають) та діабетом 2 типу, або непереносимістю глюкози (є глюкоза, але немає інсуліну). Ймовірність діабету 2 типу у чоловіків з дуже об'ємною талією в 12 разів вище

дисліпідемією - порушенням балансу переносників холестерину та жирних кислот

запаленням і зміненим профілем цитокінів (молекул, за допомогою яких клітини імунної системи віддають накази). Жир виділяє ряд гормонів і цитокінів, і порушення в розподілі жиру і його кількості створюють так званий про-запальний фон, який сприяє серцево-судинним хворобам або ревматоїдному артриту

порушення згортання крові (більше шансів тромбозу)

неадекватною роботою вистилки судин (як наслідок, тиск стає вищим)

жирова тканина в чоловіків перетворює статевий гормон тестостерон на жіночий гормон естроген. Це є однією із причин еректильної дисфункції

Причин, які сприяють виникненню вісцерального ожиріння, кілька:

існує теорія, що вісцеральний жир розвивається, якщо підшкірний не здатний до гіперплазії (коли жирові клітини не діляться) або його майже немає

хронічне надмірне споживання алкоголю чоловіками. Особливо небезпечне поєднання алкоголю та брак руху

брак сну та/або його погана якість, в тому числі робота по змінах або потреба вставати в некомфортне час доби. В цьому випадку знижується рівень гормону адипонектину, що бере участь в здоровому розподілі жиру в тілі. Також порушується ритм виділення гормону кортизолу

хронічний стрес і погане управління своїми емоціями. Високий рівень гормонів наднирників - глюкокортикоїдів (кортизолу) впливає на обмін речовин, і може призвести до відкладання жиру саме всередині тіла

споживання надлишку калорій, особливо фруктози. Це не причина відмовлятися від яблук - потрібно відмовитися від солодощів, хрустких сніданків і солодких газованих напоїв

транс-жири в раціоні. Мало того, що вони калорійні й нічим не корисні (на відміну від жирів горіхів або риби), вони ще й сприяють розвитку того ж про-запального фону і обманюють імунну систему

просто неправильний раціон, якому не вистачає овочів, ягід, білка, круп і цільних злаків, і є надлишок цукру, тваринних жирів і алкоголю

відсутність фізичних навантажень. Люди, які досить активні протягом дня і регулярно інтенсивно тренуються, не мають шансів на вісцеральне ожиріння

вік. Чим ми стаємо старше, тим більше вірогідність відкладення жиру на тулубі, а не під шкірою

чоловіча стать або дія чоловічих гормонів в трансгендерних чоловіків

генетична схильність. Тут радше йдеться про розбіжності між етносами - європейці більш схильні до вісцерального ожиріння, ніж африканці чи афроамериканці. Серед азіатів також багато людей з нормальним індексом маси тіла, але ненормальним розподілом жиру в тілі

Ілюстративне фото (pixabay.com)

"Хороші новини полягають в тому, що спосіб життя значно більше впливає на жирові відкладення, ніж генетика. Треба твердо вирішити, що не хочете саме в цьому бути схожими на батька-матір, не наслідувати їхні традиції харчування, і пильнувати спосіб життя та раціон з юності", - написала Супрун.

Також керівниця МОЗ розповіла, як зрозуміти, чи все добре з жировими відкладеннями. Слід регулярно вимірювати індекс маси тіла, окружність талії та її співвідношення зі стегнами, рівень холестерину крові, а також стежити, чи не виникає задишка.

Індекс маси тіла - хороший, хоч і не сами надійний показник. Щоб його розрахувати, потрібно зростання розділити на вагу. Для цього є спеціальні онлайн-калькулятори.

Окружність талії та співвідношення між стегнами можна отримати, вимірявши ці показники в сантиметрах та поділивши між собою: талію (см) / стегна (см) = коефіцієнт. Ризики для здоров'я кардинально зростають, якщо цей коефіцієнт для чоловіків складає вище 0,95, для жінок - 0,85.

Задишка означає, що людина нетренована, серце не порається з навантаженнями, і, можливо, оточене жировою тканиною. Поєднання талії завбільшки за стегна, задишки і поганих аналізів - це уже тривожний сигнал про вісцеральне ожиріння найвищого рівня.

Супрун розповіла, що робити в такому випадку:

Спіть достатньо (дорослим людям треба спати 7-8 годин без пробудження)

Вживайте просту зрозумілу їжу з мінімальною обробкою

Їжте багато ягід і додавайте до них какао, тільки без цукру. Ягоди і какао містять поліфеноли, які кишкові бактерії перетворюють у сполуки, що зменшують утворення вісцерального жиру

Будьте фізично активними

Більше ходіть або їздіть велосипедом замість користування транспортом та ліфтом

Відмовтеся від алкоголю та солодких напоїв

Керуйте своїм стресом

"Тривожність і депресія є розладами, що потребують допомоги фахівців, пам’ятайте про це. З ними справді важко впоратися самостійно, але не можна жити в стані непозбувної бентеги з жиром на животі і ризиком інфаркту", - зазначила Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Як повідомлялося раніше, нещодавно Уляна Супрун розповіла про дуже важливі правила зберігання лікарських засобів.

Також ми писали про те, що Уляна Супрун розповіла несподівану правду про популярні ягоди.

Нагадаємо, що днями Супрун пояснила, в яких випадках сімейний лікар може відмовитися від свого пацієнта.