Вибух в окупованому Луганську: 6 жінок та дівчинка отримали хімічні опіки

Ілюстративне фото: Швидка допомога (Getty Images)

У ОРЛО вибухнула ємність з хімікатами

В окупованому Луганську в результаті вибуху пляшки з хімічною речовиною постраждали шість жінок і дитина. Інцидент стався 20 липня. За версією місцевих "МНСників", причиною події стали спека та недотримання вимог безпеки щодо зберігання і транспортування хімречовин, йдеться в повідомленні на сайті "служби".

Вибух стався на вулиці Дзержинського при транспортуванні поліетиленової пляшки на 1,5 літра - ємність зруйнувалася, і через високу температуру відбулася хімічна реакція "з подальшим викидом помірно небезпечної хімічної речовини".

Попередньо встановили, що йдеться про 60% розчину перекису водню.

Хімічні опіки отримала дівчинка 2010 р.н. та шість жінок 1961, 1963, 1975, 1981, 1983, 1986 років народження.

Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

33-річна жінка перебуває у важкому стані.

"Інших у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до опікового відділення ЛРКЛ", – розповіли "рятувальники".

Також йдеться про те, що після надання медичної допомоги одна з постраждалих від госпіталізації відмовилася.

Як повідомлялося раніше, навесні в Києві зловмисник облив нейрохірурга невідомою речовиною, в результаті чого потерпілого негайно госпіталізували - у нього діагностували хімічні опіки голови.

Також ми писали про те, що влітку 2018 року в Одесі 50-річний чоловік облив 12-річну дитину кислотою.

Нагадаємо, торік у Львові в маршрутці один з пасажирів розлив у салоні ємність з хімікатами, в результаті чого постраждали п'ять осіб - їх госпіталізували з опіками.