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Взрыв в оккупированном Луганске: 6 женщин и девочка получили химические ожоги

STYLERПроисшествия    20.07.2019 - 11:37
Взрыв в оккупированном Луганске: 6 женщин и девочка получили химические ожоги
Иллюстративное фото: Скорая помощь (Getty Images)

В ОРЛО взорвалась емкость с химикатами

В оккупированном Луганске в результате взрыва бутылки с химическим веществом пострадали шесть женщин и ребенок. Инцидент произошел 20 июля. По версии местных "МЧСников", причиной происшествия стали жара и несоблюдение требований безопасности по хранению и транспортировке химвеществ, говорится в сообщении на сайте "службы".

Взрыв произошел на улице Дзержинского при транспортировке полиэтиленовой бутылки на 1,5 литра - емкость разрушилась, и из-за высокой температуры произошла химическая реакция "с последующим выбросом умерено опасного химического вещества". 

Предварительно установили, что речь идет о 60% раствора перекиси водорода.

Химические ожоги получила девочка 2010 г.р. и шесть женщин 1961, 1963, 1975, 1981, 1983, 1986 годов рождения.

Взрыв в оккупированном Луганске: 6 женщин и девочка получили химические ожоги

Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

33-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

"Остальных в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в ожоговое отделение ЛРКБ", – рассказали "спасатели".

Также говорится о том, что после оказания медпомощи одна из пострадавших от госпитализации отказалась.

Как сообщалось ранее, весной в Киеве злоумышленник облил нейрохирурга неизвестным веществом, в результате чего пострадавшего экстренно госпитализировали - у него диагностировали химические ожоги головы. 

Также мы писали о том, что летом 2018 года в Одессе 50-летний мужчина облил 12-летнего ребенка кислотой.

Напомним, в прошлом году во Львове в маршрутке один из пассажиров разлил в салоне емкость с химикатами, в результате чего пострадали пять человек - их госпитализировали с ожогами.

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