Вибух у клубі під Тернополем: з'явилися нові дані про постраждалих дітей

Вибух в сільському клубі в селі Угринів Тернопільської області стався ввечері 3 січня. Діти і підлітки зібралися, щоб відрепетирувати Різдвяний вертеп. Раптово в приміщенні стався вибух і почалася пожежа. Постраждали 8 дітей у віці від 12 до 17 років. За попередніми даними, вибух міг статися через витік газу, так як напередодні проводили газ в сусідню будівлю.

Як повідомляє ТСН, на даний момент всі постраждалі знаходяться в Тернопільській лікарні, у важкому стані. Лікарі поки не дають ніяких прогнозів. В цілому їх стан трохи покращився, але медики кажуть, що у них почався другий період опікової хвороби, а це загальна інтоксикація організму.

"Стан покращився, набряк голови зменшився. Це радує батьків, бо вони вже візуально бачать. Але це не повинно заспокоювати, бо сьогодні вже п'ята-сьома доба, це другий період опікової хвороби". – пояснив лікар-комбустіолог Ярослав Головатий.

Лікарі старанно працюють над ранами дітей, так як дуже важливо вчасно зачистити мертві тканини і накрити їх штучною шкірою, а потім власною. Це потрібно для того, щоб уникнути інтоксикації організму.

Стан постраждалих від вибуху в сільському клубі залишається стабільно важким

Одного з хлопчиків перевели з реанімації в хірургію, ще п'ятеро підлітків залишаються в стабільно тяжкому стані.

Батьки хлопчиків розмістили в соціальних мережах пост про необхідність донорів і на нього відгукнулися десятки місцевих жителів. Одним з перших здав кров для постраждалих рятувальник, який дізнався про це від колег.

Здав кров і батько одного з постраждалих хлопчиків. У його сина обпечено 50% тіла.

"Боремося. Розмовляє, потрохи харчується. Змушуємо. Потрібна кров, то ми це зробимо", - розповів Володимир.

Підтримати дітей приходили і місцеві семінаристи. Вони виконали колядки, спочатку під дверима реанімації, так як туди можна заходити, а потім пройшлися по палатах. Як зізналися рідні хлопчиків, це трохи підбадьорило дітей.