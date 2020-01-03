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В Тернопільській області від вибуху в клубі постраждали вісім підлітків

Новини » Надзвичайні події     03.01.2020 - 22:58
В Тернопільській області від вибуху в клубі постраждали вісім підлітків
Фото: місце події (tp.npu.gov.ua)

Вибух міг статися в результаті витоку газу

У Тернопільській області унаслідок вибуху в сільському клубі постраждали 8 підлітків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Тернопільської області.

Зазначається, що 3 січня близько 18:30 в поліцію надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Підгаєцького району в клубі виникла пожежа та пролунав вибух.

На місце події виїжджали співробітники поліції, рятувальники. Оскільки площа займання була невелика, пожежу вдалося швидко локалізувати.

Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх віком від 12 до 17 років, які в цей час репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. Їх з опіками 1-2 ступеня доправили у реанімаційне відділення районної лікарні. Для надання подальшої кваліфікованої медичної допомоги усіх дітей транспортують до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

Фото: місце події (tp.npu.gov.ua)

На місці інциденту продовжують працювати вибухотехніки та інші екстрені служби. За попередньою версією рятувальників, вибух міг статися через витік газу. Напередодні надзвичайної події газовики проводили газ до сільської ради, яка знаходиться поруч з клубом.

Поліцейські встановлюють обставини вибуху і вирішують питання про надання правової кваліфікації даної події.

РБК-Україна писало, що в с. Світле (Одеська область) в дачному кооперативі стався вибух газового балону в приватному житловому будинку, в результаті чого постраждали двоє людей.

Нагадаємо, у Києві 29 грудня у Дарницькому районі о 13:10 виникла пожежа у 14-поверховому житловому будинку, унаслідок якої загинула людина.

З початку року внаслідок пожеж загинуло майже 30 людей У Запорізькій області сталася пожежа в житловому будинку загинули двоє дітей
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