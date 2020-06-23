Вибух будинку на Позняках: жителі розповіли про запах газу напередодні

Мешканці постраждалого будинку на Позняках за адресою Соломії Крушельницької 1/5 розповіли про своїх версій трагедії. Нагадаємо, 21 червня на десятому поверсі пролунав вибух, з - за якого з будови винесло майже чотири поверхи.

Мешканка будинку Оксана Ходулич повідомила, що напередодні вибуху у більшості людей в під'їзді зняли газові лічильники і замість них поставили заглушки-трубочки. Ймовірно, ця конструкція не відповідала правилам техніки безпеки.

"Я чула запах. Він був ванній і туалеті, йшов від вентиляції і на кухні. Я думала, що це так труїли тарганів, тому і запах. Але не могли так труїти тарганів, адже запах був кожен день і шафки на кухні постійно наповнювалися цим запахом", - розповіла інша мешканка будинку Тетяна Олексіївна виданню "Апостроф".

За її словами, якщо заглушка злітала, то газ у квартирі йшов на повну потужність.

"Коли заглушку ставили мені, я попросила майстра, щоб він це місце намазав милом і включив газ, щоб перевірити пропускає чи ні. Якщо б не попросила, він би пішов. Але все зробили так, як зробила я?" - зазначила жінка Тетяна.

Також стали відомі подробиці про мешканку квартири, в якій стався вибух. Там жила Людмила Яківна, але вона вела здоровий спосіб життя, їздила до Індії на духовні практики, тому версію про суїцид не розглядають.

Відзначимо, що раніше мешканець цього будинку Микола розповів, що всю провину за подію хочуть повісити саме на цю літню жінку, а не співробітників Київгазу, які напередодні були в будинку.

Нагадаємо, що вибух в 10-поверховому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався вранці 21 червня. За попередньою версією, вибухнула газоповітряна суміш. В результаті пошкоджено 40 квартир одного під'їзду, де зареєстровано 125 осіб. Повністю зруйновані 16 квартир з 9 по 4 поверх.

Як ми раніше писали, у мережі розповіли історію дивом вижила дівчата в київському будинку, яка втратила сім'ю.





