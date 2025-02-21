Употребление этого витамина снижает риск образования камней в почках на 22%

Детали исследования

Ниацин является важным питательным веществом, необходимым организму для надлежащего функционирования.

Рассматривались данные большого исследования здравоохранения, которое проводилось с 2007 по 2018 год. Исследователи оценивали, что люди ели в течение 24 часов, чтобы узнать, сколько ниацина они потребляли. Также спрашивали участников, имели ли они в анамнезе камни в почках.

Исследование включало в общем 28 508 участников, средний возраст участников был чуть больше 47 лет.

Если сравнивать тех, кто потреблял наименьшее количество ниацина, с теми, кто потреблял больше, оказалось, что у последней группы вероятность образования камней в почках была примерно на 22% меньше.

Эта польза была особенно заметна у людей в возрасте до 60 лет. Ученые также заметили, что связь между ниацином и риском образования камней в почках была не совсем прямой. Она имела "L-образную" форму, показывая, что даже умеренное увеличение потребления ниацина, помогает уменьшить риск.

Какие продукты содержат ниацин

Вот некоторые продукты, на которые стоит сосредоточиться, если вы пытаетесь увеличить потребление ниацина:

Куриная грудка: нежирный и универсальный источник белка, куриная грудка насыщена ниацином, чтобы удовлетворить ваши диетические потребности

нежирный и универсальный источник белка, куриная грудка насыщена ниацином, чтобы удовлетворить ваши диетические потребности Тунец: в свежем или консервированном виде тунец содержит большое количество ниацина вместе с полезными для сердца омега-3

в свежем или консервированном виде тунец содержит большое количество ниацина вместе с полезными для сердца омега-3 Индейка: это легкое мясо, является нежирным вариантом, богатым ниацином, что делает его отличным выбором для сбалансированного питания

это легкое мясо, является нежирным вариантом, богатым ниацином, что делает его отличным выбором для сбалансированного питания Арахис: эти удобные и вкусные закуски содержат не только высокое содержание белка, но и отличный растительный источник ниацина

эти удобные и вкусные закуски содержат не только высокое содержание белка, но и отличный растительный источник ниацина Грибы: являются природными источниками ниацина и придают блюдам пикантный землистый вкус

Другие распространенные источники ниацина включают коричневый рис и лосось.

Включение продуктов, богатых ниацином, может стать еще одним шагом к тому, чтобы ваши почки были здоровыми. Но помните, что ни одно питательное вещество не является панацеей от всего. Сбалансированное питание, надлежащая гидратация и осознание индивидуальных факторов риска - все это важные части вашего здоровья.