Употребление этого витамина снижает риск образования камней в почках на 22%

Ниацин, или витамин B3 может помочь уменьшить риск развития камней в почках. Есть определенные продукты питания, которые содержат этот микроэлемент и способствуют улучшению здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.
Ниацин является важным питательным веществом, необходимым организму для надлежащего функционирования.
Рассматривались данные большого исследования здравоохранения, которое проводилось с 2007 по 2018 год. Исследователи оценивали, что люди ели в течение 24 часов, чтобы узнать, сколько ниацина они потребляли. Также спрашивали участников, имели ли они в анамнезе камни в почках.
Исследование включало в общем 28 508 участников, средний возраст участников был чуть больше 47 лет.
Если сравнивать тех, кто потреблял наименьшее количество ниацина, с теми, кто потреблял больше, оказалось, что у последней группы вероятность образования камней в почках была примерно на 22% меньше.
Эта польза была особенно заметна у людей в возрасте до 60 лет. Ученые также заметили, что связь между ниацином и риском образования камней в почках была не совсем прямой. Она имела "L-образную" форму, показывая, что даже умеренное увеличение потребления ниацина, помогает уменьшить риск.
Вот некоторые продукты, на которые стоит сосредоточиться, если вы пытаетесь увеличить потребление ниацина:
Другие распространенные источники ниацина включают коричневый рис и лосось.
Включение продуктов, богатых ниацином, может стать еще одним шагом к тому, чтобы ваши почки были здоровыми. Но помните, что ни одно питательное вещество не является панацеей от всего. Сбалансированное питание, надлежащая гидратация и осознание индивидуальных факторов риска - все это важные части вашего здоровья.