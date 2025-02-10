Что с ними случилось? Как сейчас выглядят Дин и Сэм Винчестеры из сериала "Сверхъестественное"

Звезды культового сериала "Сверхъестественное" Дженсен Эклз и Джаред Падалеки в свое время покорили сердца миллионов поклонников своими ролями братьев Винчестеров - охотников за демонами, привидениями, оборотнями и другими монстрами. Сегодня многих киноманов интересует вопрос: как изменились Дин и Сэм в реальной жизни?

РБК-Украина (проект Styler) предлагает подробнее узнать о жизни актеров, сыгравших ключевых персонажей "Сверхъестественного", и посмотреть, как они выглядят сейчас.

Как сейчас выглядит Дин Винчестер

Этого персонажа в сериале "Сверхъестественное" сыграл американский актер, исполнитель и режиссер Дженсен Эклз. Сейчас ему 46 лет, и он продолжает строить успешную карьеру.

Будущая звезда родился в семье актера Аллана Эклза и Донны Шеффер. Родители выбрали для него именно такое имя, поскольку считали его редким. Также знаменитость имеет старшего брата Джошуа и младшую сестру Маккензи.

Дженсен Эклз (фото: instagram.com/jensenackles)

После окончания школы актер хотел изучать спортивную медицину и планировал поступать в Техасский университет на физиотерапевта, но в конце концов выбрал актерство и перебрался в Лос-Анджелес.

Еще в детстве Дженсен снялся в рекламе детских товаров, однако настоящая актерская карьера началась для него в 1996 году - после появления в эпизодических ролях в телесериалах "Мистер Роудс", "Школа в Ласковой долине" и "Сибилл". В следующем году он получил роль Эрика Брэйди в сериале телеканала NBC "Дни нашей жизни".

После этого селебрити получил роль в мини-сериале "Блондинка", а также проходил отбор на роль Кларка Кента в сериале "Тайны Смолвиля", но эту роль отдали не ему, а его коллеге Тому Уэллингу.

2003 год стал для актера действительно успешным и плодотворным. Он присоединился к актерскому составу популярного сериала "Бухта Доусена", где сыграл Сиджея, возлюбленного Джен Линди. После этого он также снялся в нескольких эпизодах, которые не вошли в эфир телесериала "Спокойная жизнь". А в 2005 году актер сыграл главную роль в фильме "Пожиратель душ" вместе со своим отцом.

Дженсен Эклз (фото: instagram.com/jensenackles)

Роль Дина Винчестера

В том же году к Дженсену пришла и его звездная роль, о которой уже упоминалось выше - он воплотил на экране персонажа Дина Винчестера в сериале "Сверхъестественное".

Согласно сюжету, этот персонаж родился в семье Джона и Мэри Винчестеров, был первенцем в семье, а также имел на четыре года младшего брата Сэма. После гибели матери от рук желтоглазого демона Азазеля отец научил Дина охотиться на разную нечисть и воспитал из него настоящего солдата. Персонаж Эклза любит женщин, и вообще в первых сезонах его изображают как настоящего бабника и того, кто знает толк во флирте.

Что касается интересных фактов о Дине, то он несколько раз убивал самых главных антагонистов в сериале - Азазеля, Дика, Романа и Абаддона. Также, как демон, он был второстепенным антагонистом 9 сезона и путешествовал во времени больше, чем любой другой персонаж.

Кроме того, персонаж Дженсена - большой киноман. Он знает все фильмы Клинта Иствуда строчка за строчкой, особенно ленты про обезьян. А еще он является большим поклонником Чака Норриса.

Кадр из фильма "Сверхъестественное"

Кадр из фильма "Сверхъестественное"

Соцсети Дженсена Эклза

За страницей знаменитости в Instagram следит более 12 миллионов пользователей. В блоге он в основном публикует кадры и видео, связанные с рабочими моментами. Однако иногда делится и теплым семейным контентом - американец показывает, как проводит свободное от работы время с родными, а еще демонстрирует совместные снимки с коллегами.

В свои 46 лет звезда остается настоящим красавчиком, а потому поклонники не жалеют для него приятных слов под постами.

Дженсен Эклз (фото: instagram.com/jensenackles)

Личная жизнь Дженсена Эклза

После трехлетних отношений он женился на актрисе Дэннил Харрис. А в январе 2013 года стало известно, что его избранница беременна. У них родилась дочь, которую они назвали Джастис.

В августе 2016 года пара объявила, что ждет двойню - мальчика и девочку. В декабре того же года у них родились близнецы. Мальчика назвали Зеппелин Брэм, а девочку - Эрроу Родс.

Супруги живут в Остине, штат Техас, по соседству с семьей его лучшего друга и партнера по "Сверхъестественному" - Джареда Падалеки и его жены Женевьев.

В конце 2020 года актер вместе с женой создал продюсерскую компанию Chaos Machine Productions и заключил многолетнее соглашение с компанией Warner Bros. Television.

Семья Дженсена Эклза (фото: instagram.com/jensenackles) Семья Дженсена Эклза (фото: instagram.com/jensenackles) Семья Дженсена Эклза (фото: instagram.com/jensenackles)

За успешную карьеру Дженсен неоднократно получал престижные номинации и награды. Например, он получил премию в номинации "Выдающийся мужской дебют" за роль Эрика Брэди в сериале "Дни нашей жизни".

Три года подряд его номинировали за эту роль на премию Daytime Emmy Awards в категории "Выдающийся молодой актер в драматическом сериале". А за роль Винчестера Эклз был номинирован на премию Teen Choice Awards в категории "Прорыв года", однако победителем тогда стал Зак Эфрон.

В 2011 году звезда забрал премию TV Guide Awards, победив в категории "Любимый актер" за участие в сериале "Сверхъестественное".

Кадр из фильма "Сверхъестественное"

Как сейчас выглядит Сэм Винчестер

Этого персонажа в мистическом сериале сыграл американский актер Джаред Падалеки, которому сейчас 42 года. Он родился в семье бухгалтера и учительницы. Звезда имеет польские корни со стороны отца и немецкие, английские, французские и шотландские - со стороны матери. Также у него есть старший брат Джефф и младшая сестра Меган.

Уроки актерского мастерства звезда начал брать еще в 12-летнем возрасте, а в 1999 он выиграл конкурс "Претентуй на славу", в результате чего получил возможность вручать премию на церемонии "Награды выбора тинейджеров", где тогда встретил своего нынешнего агента. После этого Джаред перебрался в Лос-Анджелес, чтобы уже там строить карьеру в сфере кино.

Джаред Падалеки (фото: instagram.com/jaredpadalecki)

Первой его актерской работой стала второстепенная роль в фильме "A Little Inside". А в 2000 году знаменитости досталась роль Дина Форестера в телесериале "Девочки Гилмор". Также несколько лет Джаред играл в фильмах "Молчаливый свидетель". В период с 2000 по 2003 год он снялся в лентах "Ближе к дому", "Кольцо бесконечного света" и "Молодой Майк Гайвер".

В 2003-м ему также досталась роль в комедии "Вместе дешевле", хотя в титрах его имя не упомянули. А в 2004-м актер сыграл Трея Липтона в комедии "Мгновения Нью-Йорка".

В том же году Падалеки проходил пробы на роль Супермена для проекта "Superman: Flyby". Для этого он специально прилетал в Лос-Анджелес из Австралии, однако киностудия Warner Brothers заморозила проект. А уже в 2006 году студия представила "Возвращение Супермена".

Джаред Падалеки (фото: instagram.com/jaredpadalecki)

В 2005 году к звезде пришла роль Сэма Винчестера в нашумевшем сериале "Сверхъестественное". После этого успех Падалеки безумно возрос, и он завоевал настоящую армию поклонников.

Кадр из фильма "Сверхъестественное"

Кроме того, Джаред сыграл в фильме "Рождественский коттедж" Майкла Кампуса. А еще - был ведущим реалити-шоу на телеканале MTV "Комната 401", создателем которого был Эштон Катчер. Идея программы заключалась в том, чтобы участники, ничего не подозревая, попадали в ужасные ситуации, а позже узнавали, что это все розыгрыш.

В январе 2021 года на телеканале SV состоялась премьера сериала "Уокер" - ремейка культового телешоу с Чаком Норрисом, главную роль в котором сыграл Джаред.

Кадр из фильма "Сверхъестественное"

Личная жизнь Джареда Падалеки

В 2010 году актер женился на актрисе Женевьев Кортезе, которая в четвертом сезоне "Сверхъестественного" сыграла демоницу Руби. В октябре 2011 года пара объявила о том, что ждет первенца, и в марте у них родился сын Томас Колтон. Второй сын влюбленных, Остин Шепард, появился на свет в декабре 2013 года, а дочь, Одетта Эллиот, родилась в марте 2017 года.

Супруги также проживают в Остине и являются соседями Дженсена Эклза. Женевьев дружит с женой Дженсена, Дэннил Эклз, которая сыграла ангелицу Анаэль в пяти эпизодах сериала.

Джаред Падалеки и его избранница (фото: instagram.com/jaredpadalecki)

С 2018 года Падалеки является владельцем тематического бара "Стереотип", стилизованного под 1990-е годы.

В октябре 2019 года его арестовали и обвинили в нападении на человека и пребывании в алкогольном опьянении в публичном месте после драки в баре и возле него. Однако в конце концов эту ситуацию удалось урегулировать.

Кроме того, известно, что в марте прошлого года Джаред, как и сотни других мировых звезд, выразил слова поддержки украинцам, записав на эту тему короткий ролик.

Джаред Падалеки (фото: instagram.com/jaredpadalecki)

Соцсети Джареда Падалеки

За его страницей в Instagram следят более 6,5 млн пользователей. Он также делится личными кадрами и показывает моменты со съемок. Как и его коллега Дженсен, актер публикует в сети семейные фото, на которых позирует с детьми и избранницей. Он продолжает приобретать новую популярность, приобщаясь к свежим кинематографическим - и не только - проектам.

Джаред Падалеки с семьей (фото: instagram.com/jaredpadalecki)