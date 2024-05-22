"Уже на грани": вот какая проблема часто возникает у современных родителей

У современных родителей часто возникают проблемы. В частности, речь идет об эмоциональном выгорании, которое может возникнуть у каждого. Поэтому следует знать, что поможет избавиться от проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Что такое эмоциональное выгорание

Эмоциональное выгорание - это изменения в поведении человека вследствие эмоционального истощения. Это может произойти от любой активности, однако чаще всего термин связывается с деятельностью, касающейся помощи людям.

Речь идет о медицинских работниках, спасателях, представителях социальных служб, учителях, волонтерах и т.д. Однако есть категория людей, которые так же уязвимы к эмоциональному истощению. И это - родители.

В современном мире требования к родителям растут. Мама, например, должна делать все "правильно" для здоровья ребенка, но одновременно не может злиться или иногда грустить.

Из-за социального давления и собственного видения все столкнулись с нереалистичными ожиданиями, какими должны быть родители.

Чаще всего родителям сложно овладевать собственными эмоциональными реакциями, когда дети откровенно "чудят". На помощь приходит быт - готовка, уборка или любая другая привычная рутина. Ведь приготовление супа или полив комнатных растений легче, чем взаимодействие с детьми.

Как проявляется

Есть три основных красных флажка, которые могут указывать на выгорание:

чувство бессилия и постоянной усталости

уменьшение эмоциональной вовлеченности во взаимодействии с детьми и людьми вокруг

потеря заинтересованности и удовлетворения от взаимодействия с детьми

Чувство истощения не зависит от того, сколько лет вам и детям. Родители маленьких детей, как правило, устают больше физически, тогда как родители подростков могут испытывать большее эмоциональное истощение из-за конфликтов с детьми.

"Стадия выдерживания"

В этот период человек чувствует, что ему тяжело, однако из последних сил держится "на плаву". В то же время, мама или папа замечает собственную раздражительность и начинает винить себя в том, что не справляется со своей родительской ролью.

Поэтому у родителей может катастрофически "упасть" самооценка, появится постоянная тревожность - это только усиливает нервное истощение и сказывается на эмоциональном состоянии ребенка.

"Стадия не выдерживания"

Мама или папа понимает, что больше не в силах выдерживать эмоциональную нагрузку, поэтому испытывает желание все бросить, чтобы облегчить свое состояние.

"Стадия деформации"

На этом этапе обычно начинаются серьезные искажения личного характера. Срабатывают защитные механизмы психики, и родители начинают винить своего ребенка, а заодно и всех вокруг.

Какие способы помогут

Необходимо учиться распознавать и реагировать на сигналы стресса от организма.

Не менее важна поддержка среды. Старайтесь общаться с другими родителями и делиться опытом.

Что еще может быть помощным в заботе о себе:

учитесь просить и принимать помощь

старайтесь принять недостатки свои и ребенка

не игнорируйте вину, которую можете испытывать из-за удовольствия, учитесь работать с этим чувством

ищите активности, которые будут поддерживать вас, предоставлять ресурс

Важно помнить, что выгорание - не болезнь, однако его можно профилактировать. Психологи советуют использовать один из мощнейших мотиваторов на земле: вашу любовь к ребенку.

Делимся советами, которые помогут порефлексировать и проанализировать свои чувства к ребенку и ситуации:

Следите за своей реакцией на поведение ребенка. Старайтесь не воспринимать поведение ребенка слишком лично. Иногда ее действия вызывают воспоминания или реакции.