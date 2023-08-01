RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уже без герба. С монумента "Родина-мать" сняли советские символы

С монумента "Родина-мать" сняли советский герб (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

С монумента "Родина-мать" начали снимать советские символы, чтобы заменить их на украинский тризуб, современный национальный символ. Во вторник, 1 августа, демонтировали герб, размещенный на щите.

Как проводили основные работы - читайте в материале Styler.

Как демонтируют советский герб

Работы по демонтажу начали еще 29 июля, но погодные условия и сильный ветер вынудили специалистов перенести процесс несколько раз.

Также были сложности с советским гербом и его убирали в несколько этапов, по частям. 1 августа советский герб наконец-то полностью убрали с монумента. Стоит отметить, что монтажные работы приходится выполнять на высоте 92 метра.

Завершить процесс демонтажа всей советской символики и установить новые украинские символы планируют ко Дню Независимости, 24 августа. Стоимость этого проекта - 28 млн гривен.

С монумента "Родина-мать" сняли советский герб (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Что известно о новых символах

Год назад в приложении "Дія" провели опрос о том, стоит ли убрать герб СССР на монументе "Родина-мать" и заменить его на украинский тризуб. 85% опрошенных поддержали такую декоммунизацию.

Новый символ изготовят из двух видов металла: нержавеющей стали и стали зарубежного производства. И важный нюанс: тризуб сделают из специально восстановленной марки стали, из которой был создан сам монумент в 1981 году.

Кроме демонтажа герба и замены его на тризуб, монумент ждет еще одно изменение - совсем скоро он будет называться не "Родина-мать", а "Україна-мати".

Кстати, ранее мы писали о том, как будет выглядеть тризуб, который разместят на монументе "Родина-мать".

А еще рассказывали о том, что символы и герб Киевской области будут теперь выглядеть по-другому.

Читайте РБК-Украина в Google News
монументРодина-матьрадянське минуле