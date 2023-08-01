Уже без герба. С монумента "Родина-мать" сняли советские символы

Как демонтируют советский герб

Работы по демонтажу начали еще 29 июля, но погодные условия и сильный ветер вынудили специалистов перенести процесс несколько раз.

Также были сложности с советским гербом и его убирали в несколько этапов, по частям. 1 августа советский герб наконец-то полностью убрали с монумента. Стоит отметить, что монтажные работы приходится выполнять на высоте 92 метра.

Завершить процесс демонтажа всей советской символики и установить новые украинские символы планируют ко Дню Независимости, 24 августа. Стоимость этого проекта - 28 млн гривен.

С монумента "Родина-мать" сняли советский герб (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Что известно о новых символах

Год назад в приложении "Дія" провели опрос о том, стоит ли убрать герб СССР на монументе "Родина-мать" и заменить его на украинский тризуб. 85% опрошенных поддержали такую декоммунизацию.

Новый символ изготовят из двух видов металла: нержавеющей стали и стали зарубежного производства. И важный нюанс: тризуб сделают из специально восстановленной марки стали, из которой был создан сам монумент в 1981 году.

Кроме демонтажа герба и замены его на тризуб, монумент ждет еще одно изменение - совсем скоро он будет называться не "Родина-мать", а "Україна-мати".