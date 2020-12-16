Що викликає сонний параліч і чим небезпечна гіпнагогія: здається, що вмираєш

Порушення сну (фото: freepik.com)

Сонний параліч виникає при пробудженні, коли втомлений мозок не встигає повноцінно прокинутися. Таке порушення сну може виникати внаслідок перевтоми, сильного стресу, при фізичних або моральних перевантаженнях.

При паралічі настає збій фаз сну і пробудження може тривати від кількох секунд до хвилини. Про це розповів президент Української асоціації медицини сну, сомнолог Юрій Погорецький, пише газета "Експрес".

Фахівець зазначив, що сонний параліч буває не тільки у дорослих людей, але також і у дітей.

"Дуже часто дитина відчуває великі навантаження - гуртки, уроки, курси, а все це може бути стресом для неї. Як тільки навантаження зменшується, сон відновлюється", - розповів він.

Що робити тим, у кого буває сонний параліч

Сомнолог рекомендує максимально розслабитися і заспокоїтися, і протягом хвилини цей стан мине, мозок повністю прокинеться.

Пацієнтам, які тривалий час страждають від сонного паралічу, слід звернути увагу на рівень заліза в крові - недолік цього мікроелемента може порушувати якість сну.

Погорецький не радить вживати антидепресанти чи снодійне, щоб позбутися від подібних порушень сну.

Натомість фахівець закликав дотримуватися правильного режиму сну: намагатися засинати та прокидатися приблизно в той самий час, а також практикувати денний сон.

Крім того, важливо хоча б за годину до сну не "зависати" в смартфоні, не користуватися гаджетами та не дивитися телевізор.

Чому сонний параліч небезпечний

Треба сказати, що вчені розглядають сонний параліч як гіпнагогічний стан (гіпнагогія), оскільки його можна віднести до проміжних станів між сном і дійсністю. Згідно з дослідженнями, при сонному паралічі людина часто може чути шум, що гуде, або скрегіт, а іноді здатне з'явитися відчуття знаходження поруч сторонньої живої істоти або розмиті темні фігури.

Як розповідають ті, хто страждає від сонного паралічу, під час гіпнагогічної галюцинації очі закриті, але ти не розумієш, що ти спиш. Людині може здаватися, що все насправді й те, що відбувається - реальний шок. У подібних випадках люди іноді починають задихатися і їм здається, що вмираєш.

Стан виникає, коли лягаєш спати сильно втомлений, і протягом хвилини відключаєшся: тіло засинає, а мозок - ні. Важливо навчиться усвідомлювати, що все це не насправді, а прокинутися допоможе почати часто дихати або кричати (якщо є хтось поруч). При цьому крик здається іншим людям муканням. Коли прокинешся, головне спочатку прийти повністю у свідомість, а потім заснути знову - це вкрай складно. Якщо не отямитися і знову "відключитися", знову поринаєш у галюцинацію і знову стає дуже страшно.

Раніше повідомлялося, що учені розповіли про небезпеку надлишку сну і приголомшили наслідками.

Нагадаємо також, що нещодавно вчені назвали головну небезпеку неправильного сну і попередили, що він може призвести навіть до летального результату.