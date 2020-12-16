Что вызывает сонный паралич и чем опасна гипнагогия: кажется, что умираешь

Нарушение сна (фото: freepik.com)

Сонный паралич возникает при пробуждении, когда уставший мозг не успевает полноценно проснуться. Такое нарушение сна может возникать по причине переутомления, сильного стресса, при физических или моральных перегрузках.

При параличе наступает сбой фаз сна, и пробуждение может длиться от нескольких секунд до минуты. Об этом рассказал президент Украинской ассоциации медицины сна, сомнолог Юрий Погорецкий, пишет газета "Экспресс".

Специалист отметил, что сонный паралич бывает не только у взрослых людей, но также и у детей.

"Очень часто ребенок испытывает большие нагрузки - кружки, уроки, курсы, а все это может быть стрессом для него. Как только нагрузка уменьшается, сон восстанавливается", - рассказал он.

Что делать тем, у кого бывает сонный паралич

Сомнолог рекомендует максимально расслабиться и успокоиться, и в течение минуты это состояние пройдет, мозг полностью проснется.

Пациентам, которые длительное время страдают от сонного паралича, стоит обратить внимание на уровень железа в крови - недостаток этого микроэлемента может нарушать качество сна.

Погорецкий не советует употреблять антидепрессанты или снотворное, чтобы избавиться от подобных нарушений сна.

Вместо этого специалист призвал соблюдать правильный режим сна: стараться засыпать и просыпаться примерно в то же время, а также практиковать дневной сон.

Кроме того, важно хотя бы за час до сна не "зависать" в смартфоне, не пользоваться гаджетами и не смотреть телевизор.

Почему сонный паралич опасен

Нужно сказать, что ученые рассматривают сонный паралич как гипнагогическое состояние (гипнагогия), так как его можно отнести к промежуточным состояниям между сном и явью. Согласно исследованиям, при сонном параличе человек часто может слышать гудящий шум или скрежет, а иногда способно появиться чувство нахождения рядом постороннего живого существа или размытые темные фигуры.

Как рассказывают страдающие от сонного паралича, во время гипнагогической галлюцинаци глаза закрыты, но ты не понимаешь, что ты спишь. Человеку может казаться, что все на самом деле и то, что происходит - реальный шок. В подобных случаях люди иногда начинают задыхаться и им кажется, что умираешь.

Состояние возникает, когда ложишься спать сильно уставший, и в течение минуты отключаешься: тело засыпает, а мозг - нет. Важно научится осознавать, что все это не на самом деле, а очнуться поможет начать часто дышать или кричать (если есть кто-то рядом). При этом крик кажется другим людям мычанием. Когда проснешься, главное сначала прийти полностью в сознание, а потом заснуть снова - это крайне сложно. Если не очнуться и снова "отключиться", опять погружаешься в галлюцинацию и снова становится очень страшно.

Ранее сообщалось, что ученые рассказали об опасности избытка сна и ошеломили последствиями.

Напомним также, что недавно ученые назвали главную опасность неправильного сна и предупредили, что он может привести даже к летальному исходу.