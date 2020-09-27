Вижити в авіакатастрофі: історії дивом уцілілих після аварій в повітрі

У п'ятницю, 25 вересня, Україну шокувала новина про падіння військового літака Ан-26 під Харковом. У цій жахливій авіакатастрофі вдалося вижити тільки одній людині - 20-річному курсанту В'ячеславу Золочівському.

Цікаво, але у світовій історії авіації є чимало випадків, коли пасажирам дивом вдавалося вижити після жахливих авіакатастроф. Про деякі з них розповіли в сюжеті ТСН.

Чудо на Гудзоні

15 січня 2009 року в Нью-Йорку аеробус А-320 через півтори хвилини після вильоту зіткнувся зі зграєю птахів, в результаті чого обидва двигуни вийшли з ладу. Пілот Челсі Салленбергер за лічені секунди ухвалив рішення садити авіасудно на річці.

Рішучість пілота врятувала життя 150 пасажирів і п'ять членів екіпажу. В історію аварійна посадка увійшла під назвою "Чудо на Гудзоні".

Авіакатастрофа в Детройті

У 1987 році в Детройті, США, сталася страшна трагедія. Літак не зміг набрати висоту і врізався в стовп електропередач. В той день загинули 153 людини. При цьому вижити вдалося лише 4-річної Сесілії Січан. Її мати врятувала дитину тим, що закрила своїм тілом.

У цій трагедії загинули батьки дівчинки і її брат. Про саму катастрофу вона змогла заговорити тільки через 25 років.

Авіакатастрофи з уцілілими людьми (відео: YouTube)

Крах лайнера у Мозамбікській протоці

30 червня 2009 року 13-річна француженка Байя Бакарі разом з мамою летіла на літаку до своїх родичів на Коморські острови. За кілька хвилин до посадки лайнер зник з радарів. Літак впав у Мозамбікську протоку і розвалився.

Дівчинку викинуло з ілюмінатора. Її врятував рибак, який брав участь в пошуковій операції. У цій авіакатастрофі загинуло понад 150 осіб. Через рік після трагедії Байя написала книгу "Та, що вижила".

Авіа крах в Пакистані

У травні 2020 року аеробус А320 пакистанських авіаліній прямував з Лахора в Карачі. При заході на посадку, пілот повідомив про технічні неполадки, а через кілька секунд екіпаж подав сигнал лиха. Літак впав на житловий квартал.

Загинуло 97 осіб. Але уціліли двоє - один із них відомий в Пакистані банкір Зафар Масуд. Другий пасажир Мухаммад Зубаір в лікарні розповів, що не може повірити в те, що йому вдалося вижити.

Політ зі Стокгольма в Белград

26 січня 1972 року сталася одна з найбільш дивовижних історій. На борту літака, який летів зі Стокгольма (Швеція) у Белград (Сербія), стався вибух. Літак розвалився просто в повітрі.

Загинули 27 людей, але одній стюардесі вдалося вижити, всупереч падінню з висоти 10 тисяч 160 метрів. Цей унікальний випадок потрапив в книгу рекордів Гіннеса. А сама Весна Вулович після одужання повернулася до своєї улюбленої роботи.

Нагадаємо, батько курсанта, що вижив в НП під Харковом тричі потрапляв у авіакатастрофи.