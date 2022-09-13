Виявлено побічні ефекти вживання чаю: заява вчених

Порушення природного ритму свого тіла

З чаєм ви можете споживати більше кофеїну, ніж ви уявляєте. Чорний, білий і зелений чаї в середньому містять від 14 до 61 міліграма кофеїну на порцію. Хоча це не так багато, як чашка кави (приблизно 96 міліграмів на чашку), вона все одно може вивести з рівноваги природний циркадний ритм нашого тіла.

Якщо ми п’ємо занадто багато чаю з кофеїном вдень або ввечері, це може порушити наш графік сну, що також порушить наш добовий ритм.

Збільшення ризику раку стравоходу

Вживання гарячого чаю було пов’язане з плоскоклітинним раком стравоходу. В одному дослідженні говориться, що вживання великої кількості гарячого чорного чаю було однією з головних причин раку стравоходу.

Інші дослідження показали подібні результати, зазначивши, що як гаряча кава, так і гарячий чай, завдають тривалого пошкодження стравоходу.

Зниження рівня заліза

Любителі чаю з анемією або будь-яким іншим типом дефіциту заліза мають задуматися. Згідно з дослідженням Food Science and Nutrition, було доведено, що чорний і зелений чай обмежують біодоступність заліза до 94%.

У звіті Current Developments in Nutrition стверджується, що дубильні речовини, які містяться в чаї, можуть бути причиною змін у засвоєнні заліза в організмі.

Коли у вас низький рівень заліза, ви можете відчувати такі явища, як виснаження , неспокій, сухість шкіри та головні болі.

Фото: Вживання гарячого чаю може призвести до поганих наслідків (pixabay)

Ви частіше бігаєте "по маленькому"

Чорний і зелений чаї вважаються діуретиками, тобто речовинами, що викликають часте сечовипускання. Це відбувається тому, що діуретики природним чином підвищують рівень натрію в нирках, який організм природним чином виводить разом з водою.

Згідно зі звітом у The Pharma Innovation Journal, сечогінна природа зеленого та чорного чаю може призвести до дисбалансу електролітів і зневоднення. Це може спричинити такі речі, як млявість, прискорене або нерегулярне серцебиття та сильні головні болі.

Ви можете відчувати запор

Серед багатьох природних сполук, які містяться в чаї, треба звернути увагу на теофілін. Ця сполука міститься як у каві, так і в чаї, і іноді використовується для розгладження м’язів дихальних шляхів у хворих на астму.

Хоча він має переваги для дихання, відповідно до звіту Внутрішнього агентства з дослідження раку, вживання теофіліну з чаю може призвести до шлунково-кишкових розладів.