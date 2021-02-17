Як виявити коронавірус при відсутності симптомів: лікар дала важливі рекомендації

Коронавірус у 20% пацієнтів протікає безсимптомно або з незначними ознаками. Однак такі пацієнти дуже небезпечні для оточуючих, оскільки можуть хворобу передавати.

Як виявити коронавірус і які аналізи допоможуть діагностувати хворобу, розповіла лікар-ординатор Чорноморської лікарні, інфекціоніст Юлія Чобан у коментарі для ТСН.

Вона пояснила, що симптоми після контакту з інфікованими можуть з'явитися протягом 14 днів. У більшості хвороба проходить у легкій формі, найважчі випадки – у літніх людей і людей з супутніми хронічними захворюваннями.

Основні симптоми коронавірусу:

Підвищення температури тіла

Сухий або з невеликою кількістю харкотиння кашель

Задишка

Стомлюваність

Слабкість

Головний біль

Утруднене дихання

Відсутність нюху

Діарея та нудота (рідко)

У 20% людей хвороба протікає практично безсимптомно – туди входить молодь і діти, без супутньої патології. Симптомів може не бути зовсім або в дуже легкій формі, але вірус в організмі присутній. Проявлятися може у вигляді слабкості, хронічної втоми, періодичного головного болю. КТ може показати ознаки пневмонії, але якщо імунна система сильна й організм міцний і здоровий, то людина перенесе хворобу легко. У перші дні хвороби такі пацієнти особливо заразні, через те, що не підозрюють про захворювання.

Як можна перевірити наявність коронавірусу в організмі

ПЛР-тест. Чутливість цього тесту становить від 68% до 78%. У 30% хворих він може бути негативним.

Виявлення антигену SARS-CoV-2. Такий аналіз допомагає визначити антиген вірусу на початковому етапі.

КТ грудної клітини. В залежності від дня захворювання та перебігу хвороби допомагає виявити обсяг і ступінь ураження легень.

Загальні клінічні аналізи, с-реактивний білок

ЕКГ

Для перевірки після захворювання медики використовують ІФА-тести. Якщо в такому тесті виявляється імуноглобуліни IgM, то це говорить про гострий процес. Якщо IgG, то це говорить про те, що людина вже перехворіла й у неї є антитіла.