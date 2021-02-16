Ввести можуть: юрист відповів на питання про примусову вакцинацію від COVID-19

В Україні з дня на день розпочнеться вакцинація від коронавірусу. Чи буде вакцинація примусовою для всіх громадян України, які ризики будуть для тих, хто відмовиться від вакцинації і як будуть створювати реєстр вакцинованих українців.

Які щеплення в Україні є обов'язковими

Він пояснив, що обов'язкова вакцинація в Україні не є нововведенням і ще в часи СРСР були введені обов'язкові щеплення від багатьох інфекційних хвороб.

"Ще за часів Радянського Союзу був введений закон "Про захист населення від інфекційних хвороб", стаття 12, яка говорить про обов'язкову профілактичну вакцинацію від дифтерії, кашлюку, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу", - розповів Миткалик та додав, що у перелік обов'язкових коронавірус не входить.

"Ці щеплення є обов'язковими, і вони включені в календар щеплень. Це означає, що тільки ось ці щеплення є обов'язковими. Коронавірус та інші захворювання в цей список не входять і на цей момент така вакцинація є добровільною", - пояснив експерт.

Він додав, що перед будь вакцинацією сімейний лікар зобов'язаний обов'язково оглянути пацієнта, вивчити його медичну картку, супутні захворювання і, якщо є протипоказання, можуть відмовити у вакцинації.

Чи можуть в Україні запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу

"Можливо такий законопроєкт буде поданий і якщо депутати проголосують за нього, то вакцинація може стати обов'язковою. В першу чергу Україна хоче забезпечити колективний імунітет. Для цього потрібно вакцинувати 20 мільйонів українців. Якщо буде вакциновано 20 мільйонів осіб, то необхідність обов'язкової вакцинації відпаде", - відмічає юріст.

Він додав, що у владі будуть спостерігати за розвитком ситуації.

"Я думаю, що будуть дивитися пізніше за статистикою захворюваності та кількості вакцинованих і як весь цей процес буде відбуватися. Якщо таке обговорення почнеться, то громадськість буде в курсі. Тобто, ввести можуть, але для цього Верховна Рада повинна внести відповідний законопроєкт і проголосувати за нього", - вважає Миткалик.

Він зазначив, що на цей момент таких законопроєктів немає і питання не обговорюється, оскільки в Україні немає достатньої кількості вакцин від коронавірусу і немає сенсу вводити обов'язкову вакцинацію. Експерт вважає, що введення обов'язкової вакцинації може бути тільки в тому випадку, якщо вакцин у країні буде достатньо, вакцинованих також буде багато, а ось колективного імунітету не буде.

Створення реєстру вакцинованих і не вакцинованих

"Буде здійснюватися облік вакцин, можна називати його паспортизацією, оскільки це буде облік вакцинованих людей. Ми зацікавлені в тому, щоб був такий облік, бо це мінімізує корупційні ризики, наприклад, перепродаж вакцини. Медиком буде запропоновано вакцинація, пацієнт відмовиться в добровільному порядку, просять його поставити свій підпис, що ви вакциновані й далі цю вакцину через інші двері виносять і продають за велику суму. Це створює корупційний аспект і тому система обліку буде створена і це дасть змогу медикам збирати дані про кількість вакцинованих", - вважає експерт.

"Але ми не будемо мати ці дані у відкритому доступі – ПІБ людини, який отримав вакцину. Взагалі інформація буде збиратися на базі eHealth. Це система, яка на сьогодні діє і цілком успішно. Там є можливість вносити зміни в дані про пацієнта. Наприклад, у графі про календарну вакцинацію буде стояти позначка про щеплення від коронавірусу. МОЗ і НСЗУ працюють над тим, щоб всі ці дані максимально швидко збиралися. Будуть і відкриті реєстри, де буде зазначатися загальна кількість вакцинованих", - пояснив юрист.

Обов'язкова паспортизація вакцинованих для виїзду за кордон

"На цей момент в ЄС ведеться дискусія про те, щоб не вводити обов'язкові паспорти для перетину кордонів. В ЄС вже ведеться активна вакцинація, але введення паспортів для туристів поки не планують", - зазначив Миткалик.