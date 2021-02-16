Викличе параліч і перетворить нас на мавп: вся правда і фейки про вакцинацію від COVID-19

Противники вакцинації від коронавірусу невпинно намагаються налякати втомлений від пандемії народ. Мовляв, вакцина перетворить нас на мавп, змінить геном людини, або в найбільш невинному сценарії - викличе параліч обличчя або змінить орієнтацію. Експерти розповіли, де правда, а де вигадка в питанні вакцинації проти COVID-19.

Про це йдеться в сюжеті "Ранок з Україною".

Ми всі станемо мавпами

Один з найпоширеніших фейків про коронавірус, що вакцина AstraZeneca перетворить людей на мавп. Цю інформацію стрімко поширювали росЗМІ, через що британське видання The Times навіть звинуватило росіян у дезінформаційній кампанії проти західної вакцини.

І справді, у вакцині є "вектор модифікованого аденовірусу шимпанзе". Але "вектор" - вірус, позбавлений від можливості розмножуватися, він просто доставляє організму "інструкцію", як боротися проти інфекції. Після щеплення організм виробляє антитіла, приймаючи вектор за коронавірус.

Вакцина паралізує обличчя

Черговий фейк - вакцина від Pfizer викликає параліч Белла - слабкість або параліч м'язів з одного боку обличчя у зв'язку з поразкою лицьового нерва. Насправді - це поширена форма невропатії, яка не має нічого спільного з вакцинацією.

Зміна орієнтації

Ще одне твердження - вакцина може підштовхнути до зміни сексуальної орієнтації. Така підозра виникла через те, що вакцини нібито створюються із застосуванням ембріонального субстрату, який мовляв викликає зміну орієнтації. Але це абсолютна брехня, кажуть вчені.

Вакцинація змінить наш геном

Вакцина - генетична зброя, кажуть прихильники теорії змови. Але насправді людські гени не так просто змінити. Люди, які розповсюджують фейк, стверджують, що вакцина, що містить матричну рибонуклеїнову кислоту, будуть втручатися в генетичний матеріал, будуть змінювати його. Медики запевняють - РНК живе недовго і не проникає в геном клітини, організм вірус зчитує, а потім РНК розпадається природним шляхом.