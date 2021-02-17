Как выявить коронавирус при отсутствии симптомов: врач дала важные рекомендации
Коронавирус у 20% пациентов протекает бессимптомно или с незначительными признаками. Однако такие пациенты очень опасны для окружающих, так как могут болезнь передавать.
Как выявить коронавирус и какие анализы помогут обнаружить болезнь, рассказала врач-ординатор Черноморской больницы, инфекционист Юлия Чобан в комментарии для ТСН.
Она объяснила, что симптомы после контакта с инфицированным могут появиться в течение 14 дней. У большинства болезнь проходит в легкой форме, самые тяжелые случаи – у пожилых людей и у людей с сопутствующими хроническими заболеваниями.
Основные симптомы коронавируса:
- Повышение температуры тела
- Сухой или с небольшим количеством мокроты кашель
- Одышка
- Утомляемость
- Слабость
- Головная боль
- Затрудненное дыхание
- Отсутствие обоняния
- Диарея и тошнота (редко)
У 20% людей болезнь протекает практически бессимптомно – туда входит молодежь и дети, без сопутствующей патологии. Симптомов может не быть совсем или в очень легкой форме, но вирус в организме присутствует. Проявляться может в виде слабости, хронической усталости, периодической головной боли. КТ может показать признаки пневмонии, но если иммунная система сильная и организм крепкий и здоровый, то человек перенесет болезнь легко. В первые дни болезни такие пациенты особенно заразны, так как не подозревают о заболевании.
Как можно проверить наличие коронавируса в организме
ПЦР-тест. Чувствительность этого теста составляет от 68% до 78%. У 30% больных он может быть отрицательным.
Выявление антигена SARS-CoV-2. Такой анализ помогает определить антиген вируса на начальном этапе.
КТ грудной клетки. В зависимости от дня заболевания и течения болезни помогает выявить объем и степень поражения легких.
Общие клинические анализы, с-реактивный белок
ЭКГ
Для проверки после заболевания медики используют ИФА-тесты. Если в таком тесте оказывается иммуноглобулины IgM, то это говорит об остром процессе. Если IgG, то это говорит о том, что человек уже переболел и у него есть антитела.
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