ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Названі ранні ознаки раку кишечника, які можна не помітити

Новость на русском →
Неділя 17 квітня 2022 15:51
Названі ранні ознаки раку кишечника, які можна не помітити Фото: Рак кишечника (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Рак кишківника (колоректальний рак) - один з найнебезпечніших. Летальність цього виду онкології відносно невисока. Але через поширеність він поступається за кількістю смертей тільки раку легенів.

Про це йдеться в науковому журналі MedicalNewsToday.

Вчені кажуть, що колоректальний рак може не викликати симптомів на ранніх стадіях. Якщо це станеться, вони можуть включати:

  • зміни в роботі кишківника,
  • діарея,
  • запор,
  • відчуття, що кишківник спорожняється не в повному обсязі,
  • кров у калі, яка робить її темно-коричневою або чорною,
  • яскраво-червона кров з прямої кишки,
  • біль у животі і здуття живота,
  • відчуття ситості, навіть якщо з моменту прийому їжі пройшло багато часу,
  • утома,
  • незрозуміла втрата ваги,
  • анемія.

Якщо ви виявили у себе подібні симптоми, зверніться до лікаря за медичною допомогою.

Деякі люди помічають симптоми тільки на пізніх стадіях, коли рак поширився на легені, печінку або інші області.

Якщо рак поширюється на печінку, у людини може розвинутися жовтяниця, що викликає пожовтіння білків очей.

Якщо рак вражає легені, він може викликати утруднене дихання або кашель.

Раніше ми писали, що вчені назвали головну причину розвитку діабету.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье рак
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку