Виволокли без одягу: у нічному клубі Слов'янська жорстко побили заступника мера через пісні Газманова

У Слов'янську в нічному клубі побили заступника мера Андрія Рубана за те, що він зробив зауваження, що в закладі ставлять російські пісні, а саме композиції Олега Газманова. Коли Рубан прийшов в караоке-бар "Соло", там грала пісня "Москва, звонят колокола" Газманова. Він зробив зауваження діджею та адміністратору.

"Зробив зауваження діджею, а потім адміністратору, на яке, хоч і сказали, що це люди замовляють, але начебто відреагували. Буквально через 10 хвилин в ефір пішла пісня: "Офіцери, росіяни...". На моє повторне зауваження не відреагували, на вимогу на підвищених тонах не ставити пісні, які пропагують країни-агресора і її армію, мене виволокли на вулицю без верхнього одягу на очах моєї дружини", — повідомив Рубан на своїй сторінці в соцмережі.

До приїзду поліції Рубана почали ображати клієнти закладу і охорона. Вони угорожали чиновнику фізичною розправою. Копи приїхали на місце НП і не змогли адекватно відреагувати на подію. Вони не оформили протокол про правопорушення і відпустили охоронця, який ображав Рубана.

Андрій Рубан (фото: tvplus.dn.ua)

"Поки їхала поліція окремі представники охорони заклади та інші відвідувачі погрожували мені фізичної та психологічної розправою. На жаль, поліція виявилася нездатною адекватно відреагувати на ситуацію, вірніше, вона ніяк не реагувала на погрози, образи з боку вищевказаних осіб, так і не змогла оформити протокол про правопорушення, відпустила охоронця, на якого я прийшов і який найбільш завзято застосовував фізичну силу і образи щодо мене, не встановивши його особу", – продовжив Рубан

Заяву Рубан не написав, адже бланки викинув в міні-басейн один з бешкетників.

Пізніше в цей же день чиновник повідомив, що зустрівся з керівництвом караоке-бару "Соло".

"Мене запевнили, що два співробітника охорони заклади, які найбільш "відзначилися" у недавньому інциденті принесуть вибачення".