Выволокли без одежды: в ночном клубе Славянска жестко избили заммэра из-за песен Газманова

В Славянске в ночном клубе избили заместителя мэра Андрея Рубана за то, что он сделал замечание, что в заведении ставят российские песни, а именно композиции Олега Газманова. Когда Рубан пришел в караоке-бар "Соло", там играла песня "Москва, звонят колокола" Газманова. Он сделал замечание диджею и администратору.

"Сделал замечание диджею, а затем администратору, на которое, хоть и сказали, что это люди заказывают, но вроде бы отреагировали. Буквально через 10 минут в эфир пошла песня: "Офицеры, россияне…". На мое повторное замечание не отреагировали, на требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги", — сообщил Рубан на своей странице в соцсети.

До приезда полиции Рубана начали оскорблять клиенты заведения и охрана. Они угорожали чиновнику физической расправой. Копы приехали на место ЧП и не смогли адекватно отреагировать на произошедшее. Они не оформили протокол о правонарушении и отпустили охранника, который оскорблял Рубана.

Андрей Рубан (фото: tvplus.dn.ua)

"Пока ехала полиция отдельные представители охраны заведения и другие посетители угрожали мне физической и психологической расправой. К сожалению, прибывшая полиция оказалась неспособной адекватно отреагировать на ситуацию, вернее, она никак не реагировала на угрозы, оскорбления со стороны вышеуказанных лиц, так и не смогла оформить протокол о правонарушении, отпустила охранника, на которого я указал и который наиболее рьяно применял физическую силу и оскорбления в отношении меня, не установив его личность", – продолжил Рубан.

Заявление Рубан не написал, так как бланки выкинул в мини-бассейн один из дебоширов.

Позже в этот же день чиновник сообщил, что встретился с руководством караоке-бара "Соло".

"Меня заверили, что два сотрудника охраны заведения, которые наиболее "отличились" в недавнем инциденте принесут мне извинения".