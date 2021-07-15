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Рада заборонила продаж ліків дітям

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Київ, Четвер 15 липня 2021 13:50
Рада заборонила продаж ліків дітям Фото: Рада заборонила продаж ліків дітям (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк, Анастасія Рокитна

Верховна рада заборонила продаж лікарських засобів неповнолітнім. Народні депутати ухвалили у другому читанні законопроект №5122.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосував 341 нардеп.

Закон забороняє відпуск ліків, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом, малолітнім особам, а також доставку препаратів кінцевому споживачу - малолітній особі.

"Якщо у особи, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або їх доставку кінцевому споживачу, виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем, така особа повинна звернутися до покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік", - вказано у законі.

У разі відмови покупця надати такий документ ліки такій особі не продадуть.

Нагадаємо, раніше комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував Раді прийняти цей законопроект.

Крім того, в Україні планують штрафувати за продаж ліків неповнолітнім. ВР схвалила за основу відповідний законопроект №5123-1.

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