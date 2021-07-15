Рада заборонила продаж ліків дітям

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради .

"За" проголосував 341 нардеп.

Закон забороняє відпуск ліків, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом, малолітнім особам, а також доставку препаратів кінцевому споживачу - малолітній особі.

"Якщо у особи, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або їх доставку кінцевому споживачу, виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем, така особа повинна звернутися до покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік", - вказано у законі.

У разі відмови покупця надати такий документ ліки такій особі не продадуть.