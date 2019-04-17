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Чи виступить Оля Полякова на дебатах Зеленського і Порошенко: з'явилася відповідь

STYLERПерсони    17.04.2019 - 14:45
Чи виступить Оля Полякова на дебатах Зеленського і Порошенко: з'явилася відповідь
Дебати Зеленського і Порошенка 19 квітня - Полякова не співатиме на стадіоні (колаж РБК-Україна)

Продюсер Полякової дав однозначну відповідь щодо можливого виступу співачки на дебатах

Дебати кандидатів в президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка викликають надзвичайний резонанс в українському суспільстві. Нещодавно з'явилися чутки що Оля Полякова і Дзідзьо виступлять на "Олімпійському" перед початком дебатів. Однак представники української співачки вже встигли спростувати цю інформацію.

Продюсер Полякової Михайло Ясинський заявив, що для нього така новина стала сюрпризом, і в плани співачки не входить і не входило виступати на дебатах. А інформація, що з'явилася в групі "Команда Зеленського. Голованівський край" є фейковою.

Також продюсер повідомив, що під час дебатів 19 квітня зірка буде зовсім в іншому місці. Наразі Оля Полякова перебуває в гастрольному турі з шоу "Королева ночі" і в її плани входить "виключно пересування по розбитим дорогам України з Сєвєродонецька, де вона виступить перед 5000 глядачів в Льодовому Палаці та місті Запоріжжі, де у неї корпоративний виступ", - сказав Ясинський.

Чи виступить Оля Полякова на дебатах Зеленського і Порошенко: з'явилася відповідь

Дебати Зеленського і Порошенка 19 квітня - Полякова не співатиме на стадіоні (скрін: facebook.com/kate.khoteeva)

У Дзідзьо також прокоментували можливий виступ на дебатах 19 квітня. Згідно з інформацією, що з'явилася на офіційній сторінці музиканта, Михайло Хома під час проведення дебатів буде на Національній кінопремії "Золота Дзиґа", в якій його фільм "DZIDZIO. Перший раз" буде представлений відразу в трьох номінаціях.

"Дзідзьо (Михайло Хома) буде присутній на кінопремії і здійснювати виступ на одній зі сцен на НСК" Олімпійський "19 квітня не буде", - написано в повідомленні.

Чи виступить Оля Полякова на дебатах Зеленського і Порошенко: з'явилася відповідь

Дебати Зеленського і Порошенка 19 квітня - Дзідзьо не співатиме на стадіоні (скрин: facebook.com/dzidzio/)

Раніше українська співачка Камалія висловила бажання заспівати гімн перед дебатами кандидатів в президенти України. 

А про намір провести дебати заявляли Сергій Притула та ведучі "Голосу країни" Катя Осадча та Юрій Горбунов.

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