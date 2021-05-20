Вишиванка чи косоворотка? Етнолог оцінила сорочку Зеленського

Втім, деякі користувачі мережі угледіли в публікації глави держави певну "зраду" - юзери висловили думку, що одяг на президенті дуже нагадує не вишиванку, а російську косоворотку.

Чому спалахнула суперечка через сорочку Зеленського

Річ у тім, що російські народні вишиті сорочки зазвичай мають косі коміри (звідси й назва - косоворотка). На них розріз робиться збоку, а не посередині, як це притаманне для українських вишиванок.

Під постом в коментарях почалися суперечки та гарячі обговорення, що ж за сорочка на Володимирі Зеленському.

Володимир і Олена Зеленські в День вишиванки наділи вишиті сорочки та спровокували суперечку в мережі (фото: twitter.com/ZelenskyyUa)

Розставити всі крапки нал "і" у дискусії допомогли українські етнологи, які знають особливості старовинної традиційної національної сорочки, різноманіття її видів, та поширеність у різних регіонах України. Професіонали оцінили вбрання головної подружньої пари країни, і поділилися висновками.

Етнологи пояснили, що одягли Зеленські

За словами дослідниці української вишивки, етнолога Христини Федечко, для українських вишиванок у деяких регіонах теж був притаманний косий комір, передає ZAXID.NET.

"Сорочки, які одягли президент Зеленський і його дружина, насправді стилізовані, це не старовинні сорочки. Вони зроблені під Полтавську народну вишивку. Полтавська і центральні регіони України межують з Росією, тому в Росії є схожі сорочки, але не можна стверджувати, що це російські", - зазначила вона.

Етнолог також додала, що сорочки, схожі на ту, яку одягнув Зеленський, були притаманні для Полтавської та Київської областей. А сорочка у Олени Зеленської "суто стилізована, сучасна".

Відомий етнолог, кандидат історичних наук Оксана Косміна також підтвердила, що сорочка з косим коміром притаманна українській культурі. При цьому фахівець звернула увагу на те, що дизайнери допустили помилку, через що наряд Володимира Зеленського дійсно більше нагадує російську косоворотку.

"Якщо говорити про крій, то в традиційній українській культурі в чоловічих і навіть у жіночих сорочках був такий крій – застібка була зміщена вбік, ми називаємо це косовороткою. Але при такому крої орнамент, декор на погрудках, завжди був по центру сорочки. Він не був зміщений, як застібка, і візуально це виглядало інакше. У вбранні Володимира Зеленського помилка у тому, що крій підкреслений зміщеним візерунком, тому візуально одразу йде посил на традиційну російську вишиту сорочку", - пояснила Космина.

Етнолог додала, що орнамент на сорочках подружжя Зеленських є "фантазійним, сучасним, це дизайнерська річ".

Традиційні українські вишиванки зі зміщеним коміром були притаманні для Поділля, Полтавщини, Слобожанщини, Правобережного Полісся. За словами Косміної, мода на такі сорочки припала на початок XX століття.