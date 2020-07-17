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"Слуга народу" Корнієнко знову осоромився: сміялася вся Рада (відео)

П'ятниця 17 липня 2020 16:45
"Слуга народу" Корнієнко знову осоромився: сміялася вся Рада (відео)
Олександр Корнієнко (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Олександр Корнієнко під час виступу в Раді переплутав мікрофон з телефоном

Олександр Корнієнко осоромився під час засідання в залі Верховної Ради і розсмішив усіх присутніх нардепів. Перший заступник голови фракції "Слуга народу" переплутав мікрофон з телефоном, коли йому дали слово.

Кумедний випадок стався 17 липня у сесійній залі парламенту. Відео інциденту з'явилося в мережі.

Спікер ВРУ Дмитро Разумков дав своєму колезі по партії можливість висловитися під час розгляду одного із законопроектів, і нардеп Корнієнко спочатку забув вставити свою картку, а вже потім почав говорити в мікрофон, наче відповідав на дзвінок по телефону.

"Мікрофон Корнієнку увімкніть... Картка!" - попросив спікер.

Після цього пролунав голос Корнієнка: "Алло, так? Доброго дня".

У Раді такий несподіваний спіч викликав дружній сміх та гучні оплески.

"Бачите, вже запрацювалися...", - прокоментував конфуз Корнієнко.

Відео: "Слуга народу" Олександр Корнієнко осоромився в Раді й переплутав мікрофон з телефоном

Нагадаємо, що нещодавно у мережі з'явилося відео неформального спілкування "Слуг народу", коли Корнієнко і Давид Арахамія в Миколаєві на прес-конференції обговорювали колегу по партії депутатку Ірину Аллахвердієву. Корнієнко дозволив тоді собі висловлюватися на її адресу дуже негарно. Фрази політиків "баба робоча, як корабельна сосна" і "баба - да!" тепер вже стали майже "крилатими".

Примітно, що Корнієнко відразу після скандалу став запевняти, що запис змонтований і депутати обговорювали зовсім інші речі - але нарвався на нову критику: що це була пряма трансляція, при якій монтаж неможливий.

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