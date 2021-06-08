Вийшов трейлер фільму від Netflix з Ван Даммом, який знімали в Києві: які локації впізнаєте?

Стрімінгова платформа Netflix виклала трейлер фільму "Останній найманець" (The Last Mercenary) з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі, зйомки якого проходили в Києві . Прем'єра комедійного бойовика повинна відбутися 30 липня.

Це перша картина Netflix, яку знімали в Україні.

Фільм знятий французькою мовою, а в трейлері присутні субтитри англійською.

У Києві локаціями зйомок стрічки стали Шулявка і Бортничі. В українській столиці "Останнього найманця" знімали з кінця літа 2020-го.

За сюжетом фільму, сина секретного агента підставила міжнародна терористична організація, і уряд помилково звинувачують молоду людину в незаконній торгівлі зброєю і наркотиками. І ось батькові хлопця доводиться терміново повертатися до Франції...

Відео: трейлер фільму з Жан-Клодом Ван Даммом "Останній найманець", який знімали в Києві

Так, хоча за синопсисом події розгортаються у Франції, але більша частина зйомок проходила в українській столиці.

Режисером картини став Девід Шарон. Оператор-постановник - Тьєррі Арбогаст, який є триразовим лауреатом премії "Сезар" (знімав такі фільми, як "Леон", "П'ятий елемент", "Люсі", "Жанна Д'Арк" та інші).

Кадри з трейлера фільму "Останній найманець" з Жан-Клодом Ван Даммом (фото: скріншот)