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Ван Дамм у київських Бортничах влаштував "розбірки" (фото)

Київ, Четвер 27 серпня 2020 07:07
Ван Дамм у київських Бортничах влаштував "розбірки" (фото)
Жан-Клод Ван Дамм (фото: facebook.com/JCVDworld)
Автор: Володимир Костирін

Компанія Netflix знімає в Києві комедійний бойовик "The Last Mercenary" з Ван Даммом

Зйомки фільму Netflix в Україні з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі проводять на різних локаціях Києва, в тому числі й у Бортничах. Жителі району впізнали легендарного голлівудського актора навіть у сценічному образі - в кепці, куртці та осінньому пальті, схожому на фартух вчителя праці.

За знімальним процесом 26 серпня спостерігали очевидці, після чого кадри з героєм бойовиків показали в мережі.

Деякі епізоди картини "The Last Mercenary" вирішили знімати біля житлових багатоповерхівок у дворі на вулиці Дяченка, 20, і біля продуктового супермаркету.

Як розповіла киянам охорона, зйомки в Бортничах триватимуть три дні, а цей район вибрали тому, що тут не багатолюдно. Про це пишуть користувачі пабліка "Мікрорайон Бортничі" у Facebook.

До самого Ван Дамма нікого не підпускали, тому люди знімали те, що відбувається, хто з боку, а хто - з вікон своїх квартир.

Ван Дамм у київських Бортничах влаштував &quot;розбірки&quot; (фото)Ван Дамм у київських Бортничах влаштував &quot;розбірки&quot; (фото)Ван Дамм у київських Бортничах влаштував &quot;розбірки&quot; (фото)

Жан-Клод Ван Дамм знімається в київських Бортничах (фото: соцмережі)

На кадрах можна побачити також і кулачні бої, а от свій фірмовий удар ногою з розвороту в стрибку Ван Дамм ще не демонстрував, але все попереду. Та навіть своїми важкими ляпасами актор валив супротивників наповал, і навіть "зупинив" головою палицю в руках суперника. З "місцевими хуліганами" зірка бойовиків зіткнувся, коли прогулювався з таємничим темношкірим супутником у чорному балахоні (ім'я актора і роль невідомі) та котив за собою сміттєвий бак.

Ван Дамм у київських Бортничах влаштував &quot;розбірки&quot; (фото)Ван Дамм у київських Бортничах влаштував &quot;розбірки&quot; (фото)Ван Дамм у київських Бортничах влаштував &quot;розбірки&quot; (фото)

У Києві зняли епізод з бійкою Ван Дамма в Бортничах (фото: скрін facebook.com/groups/bortnychy)

Комедійний бойовик "The Last Mercenary" розповість про політичні інтриги на державному рівні. Зйомки картини триватимуть до осені. Хоча за сюжетом події розгортатимуться у Франції, левова частина зйомок пройде в Києві, а також процес продовжать в Парижі.

Як повідомлялося, нещодавно киян серйозно налякав вибух біля станції метро, але виявилося, що це просто проходили зйомки фільму.

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