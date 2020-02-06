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Вийшов фільм про "випадковий" дует світового хітмейкера та української співачки

STYLERЖиття    06.02.2020 - 16:35
Вийшов фільм про "випадковий" дует світового хітмейкера та української співачки
Vanotek і MYATA (фото: прес-служба)

Vanotek і MYATA представили власний фільм

Вийшов офіційний фільм про історію європейського музичного дуету всесвітньо відомого хітмейкера Vanotek та української співачки MYATA.

У відео розповідається, про те як артисти створюють колаборації та як народжуються справжні хіти.

Зауважимо, що пісня Vanotek & MYATA "Take Me" зараз перебуває у найпопулярніших хіт-парадах Європи. Як розповідає сама співачка, це дует дуже випадковий. Одного разу вона впізнала Vanotek на одній з радіостанцій, підійшла і запитала, чи може він написати їй пісню. Через два місяці відомий хітмейкер і українська виконавиця вже записували на студії свій хіт. А за декілька місяців Vanotek & MYATA вже співали пісню "Take Me" на найвідоміших преміях Європи та України.

Презентований фільм розповідає про те, як зароджуються ідеї та як відбувається процес їх реалізацій та втілень.

Мята & Vanotek - Take Me

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