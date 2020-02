Вышел фильм про "случайный" дуэт знаменитого хитмейкера и украинской певицы

Vanotek и MYATA (фото: пресс-служба)

Vanotek и MYATA представили собственный фильм

Вышел официальный фильм об истории европейского музыкального дуэта всемирно известного хитмейкера Vanotek и украинской певицы MYATA.

В видео рассказывается, о том как артисты создают коллаборации и как рождаются настоящие хиты.

Отметим, что песня Vanotek & MYATA "Take Me" сейчас находится в самых популярных хит-парадах Европы. Как рассказывает сама певица, этот дуэт очень случайный. Однажды она узнала Vanotek на одной из радиостанций, подошла и спросила, может ли он написать ей песню. Через два месяца известный хитмейкер и украинская исполнительница уже записывали на студии свой хит. А за несколько месяцев Vanotek & MYATA уже пели песню "Take Me" на самых известных премиях Европы и Украины.

Презентованный фильм рассказывает о том, как зарождаются идеи и как происходит процесс их реализаций и воплощений.

Мята & Vanotek - Take Me