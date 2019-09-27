Виривала мікрофон і штовхалася: прес-секретар Зеленського потрапила в гучний скандал (фото, відео)

Прес-секретар президента України Юлія Мендель відштовхувала журналіста "Радіо Свобода" Сергія Андрушка і виривала в нього мікрофон, коли він спробував поставити запитання Володимиру Зеленському. Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач.

У своэму посту він обурюється діями Мендель і зазначає, що таку поведінку прес-секретаря президента неможливо собі уявити ні в одній цивілізованій країні світу.

Мендель штовхає журналіста (Скріншот з відео)

Ткач також зазначив, що, коли його обрали в раду по захисту свободи слова при президентові, то він уже бачив подібні кадри.

Мендель штовхає журналіста (Скріншот з відео)

"Можна створити хоч десять порад, але президент повинен починати з себе і своїм прикладом демонструвати як потрібно ставитися до ЗМІ", - зазначив журналіст.

Мендель штовхає журналіста (відео: YouTube/Радіо Свобода)

Користувачі мережі також прокоментували поведінку Мендель.

А ви що не знали, що всі прес-секретарі проходять курси бойового самбо та дзюдо!

А я наївна думала, що робота прес-секретаря - це як раз налагоджувати комунікації і відповідати. А тут цілі силові прийоми;

Мав подібний досвід при спробі діалогу з одним із міністрів. От тільки фото і відеокамери, боюся, це не зафіксували. Прес-секретарі зараз такі вогненні;

У Мендель це постійно. На YES робив їй зауваження, тому що це на голову не лізе;

Жесть просто. Сюр;

Може вона ще й охоронцем на пів ставки?

Боже який жах, це вони так з нашими журналістами?

Це не прес секретар, це просто солдат Джейн.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що прес-секретар Зеленського похвалилася селфі з Трампом. Їй також згадали архівне фото.

Раніше Юлія Мендель розповіла, що отримувала в смс-повідомленнях загрози. Також вона заявила, що в мережі у неї багато хейтерів.