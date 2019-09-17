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Помічниці Зеленського погрожують розправою: всі подробиці

STYLERЖиття    17.09.2019 - 21:05
Помічниці Зеленського погрожують розправою: всі подробиці
Фото: Юлія Мендель (РБК-Україна)

Юлія Мендель розповіла про хейтерів в соцмережах

Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель зізналася, що отримувала в смс-повідомленнях погрози. За її словами, в листі було написано, що з нею щось зроблять недобре. Також помічник голови держави повідомила, що в мережі у неї багато хейтерів.

"Ось сьогодні отримала смску, що зі мною щось там зроблять. Так, пишуть іноді неприємні речі, погрожують, у коментарях багато хейтерского відношення", - розповіла Юлія виданню "ЙОД".

Мендель вважає, що це нормально, що люди виражають у в коментарях свою думку, адже це політика.

Помічниці Зеленського погрожують розправою: всі подробиціЮлія Мендель (фото: facebook.com/Юлія Мендель)

"Моє ім'я стало публічним, тому засудити мене дуже просто. Люди лайкають, люди заходять, люди читають. Цей пресинг не лише для мене, а для багатьох людей, які працюють в Офісі президента. Це нормально, це політика", - повідомила вона.

Юлія вважає, що сама агресивна соцмережа - це Twitter.

"Агресивна соціальна мережа - Твіттер. Там є категорія людей, яка належить до певної політичної партії. Коментарі дуже дивні, чому вони йдуть врозріз не тільки з моїм ставленням до світу, моєю філософією або позицією, але всупереч здоровому глузду", - підсумувала Юлія.

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