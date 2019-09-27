Вырывала микрофон и толкалась: пресс-секретарь Зеленского попала в громкий скандал (фото, видео)

Юлия Мендель оскандалилась из-за своего поведения с журналистом
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отталкивала журналиста "Радио Свобода" Сергея Андрушко и вырывала у него микрофон, когда он попытался задать вопрос Владимиру Зеленскому. Об этом написал на своей странице в Facebook журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.
В своем посту он возмущается действиями Мендель и отмечает, что такое поведение пресс-секретаря президента невозможно себе представить ни в одной цивилизованной стране мира.
Мендель толкает журналиста (Скриншот с видео)
Ткач также отметил, что, когда его избрали в совет по защите свободы слова при президенте, то он уже видел подобные кадры.
Мендель толкает журналиста (Скриншот с видео)
"Можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером демонстрировать как нужно относиться к СМИ", - отметил журналист.
Мендель толкает журналиста (видео: YouTube/Радіо Свобода)
Пользователи сети также прокомментировали поведение Мендель.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что пресс-секретарь Зеленского похвасталась селфи с Трампом. Ей также вспомнили архивное фото.
Ранее Юлия Мендель рассказала, что получала в смс-сообщениях угрозы. Также она заявила, что в сети у нее много хейтеров.