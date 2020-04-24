Виплати при народженні дитини: українцям повідомили сумну новину

Виплати при народженні дитини, вагітності, тимчасовій непрацездатності та інші види соціальної допомоги будуть надходити на рахунки українців із суттєвими затримками. Таку інформацію повідомили в пресслужбі Фонду соціального страхування України.

Прогнозовані терміни затримок виплат - близько 13 днів. Пов'язані такі накладки з тим, що в Україні зменшилися надходження єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), адже обсяги виробництва в Україні скоротилися через пандемію коронавірусу і карантин в країні.

Термін затримки виплат на рахунки українців напряму залежить від щоденних грошових надходжень до бюджету фонду, зараз же спостерігається дефіцит майже 220 мільйонів гривень (за підсумками першого кварталу).

Соціальні виплати від Фонду соцстраху можуть затримуватися за такими напрямками:

допомога з тимчасової непрацездатності (лікарняні);

допомога по вагітності та пологах;

допомога на поховання;

щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві тощо.

Що стосується виплат по непрацездатності, то їх прискорення залежить від дати подання заяв-розрахунків на виплату лікарняних від роботодавця. Тому в ФСС рекомендують тримати зв'язок з роботодавцем і бухгалтером підприємства, щоб знати дату подання заяви.

Раніше ми писали, що ще одна категорія пенсіонерів зможе отримати доплати вже цієї весни.