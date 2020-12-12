Виплати ФОПам по 8 тисяч гривень: коли і як оформлювати заяву

ФОПам пояснили, що потрібно для отримання компенсації (фото: facebook.com/marina.lazebna)

Підприємцям, чий бізнес під час карантину зазнав збитків, виплатить держава компенсації розміром 8 тисяч гривень до кінця 2020 року, орієнтовно до 24 грудня. Матеріальну допомогу також зможуть отримати звільнені наймані працівники. Для того, щоб отримати виплату, потрібно виконати три кроки у стислі терміни.

Детальну інструкцію щодо оформлення заявки надала міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Голова Мінсоцполітики роз'яснила, що подати заяву на отримання компенсації потрібно у "Дії". На це в українців буде тиждень. Почнуть приймати заяви 14 грудня, але вона закликала підприємців вже перевірити всі критерії і підготуватися до початку процедури.

"Дія" відкриється 14 грудня. Але у нас будуть дуже стислі терміни, бо заяви можна буде подати до 21 грудня. Тому там є технічні питання. Але там треба зробити усього три кроки, щоб отримати виплату. Головне не помилитися в заяві, всі символі вказати, всю інформацію вказати вірно, бо ідентифікація буде відбуватися технічно. Людині потрібно лише подати заяву і відповідати тим критеріям і умовам, яким надається ця виплата", - сказала Марина Лазебна.

Крім того, Марина Лазебна розповіла, що на сайтах Міністерства соціальної політики, Міністерства цифрової трансформації та Пенсійному фонді Україні є закладки й інструкції щодо компенсацій, з якими можна вже ознайомитися і перевірити умови. Йдеться про такі критерії:

наявність виду діяльності в переліку видів діяльності щодо яких встановлено тимчасове обмеження;

мати відкритий рахунок в банку;

зареєструватися на веб-порталі "Дія" або у мобільному додатку;

Подавати заяви підприємцям можна на веб-порталі "Дія" або у мобільному додатку до 21 грудня. Після цього почнеться процес перевірки і виплати грошей.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 11 грудня

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, кому саме в Україні видадуть по 8 тисяч компенсації за карантин.

Раніше повідомлялося, що в Україні відновили карантинні виплати на дітей ФОП.