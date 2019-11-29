Змушені терпіти: у київській маршрутці пасажирам доводиться відкривати парасольки (фото)

У Києві скаржаться на жахливі умови в маршрутках
В Києві пасажири поскаржилися на неналежні умови в одній з маршруток через протікання даху. Так, людям доводиться їхати в транспорті з відкритою парасолькою, якщо на вулиці йде дощ. Про це 29 листопада повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook, публікуючи відповідне фото.
Чудо-сервіс помітили в маршрутному автобусі №497К сполученням Академмістечко - Біличі.
На кадрі показаний пасажир, який сидить на місці під люком, з відкритою парасолькою в руках.
"У деяких маршрутках настільки все погано, що під час будь-яких опадів необхідно їздити з відкритою парасолькою всередині", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що на скарги про "протікання на борту" водій маршрутки розвів руками: мовляв, "він тільки водій і вже давно говорив керівництву".
"А тому люди просто змушені терпіти цей сервіс", - резюмується в повідомленні.
У Києві в маршрутці пасажири їздять з відкритим парасолькою, бо протікає дах (Фото: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі обурюються такими умовами в маршрутці та розповідають про схожі проблеми на інших рейсах, аж до дірки в підлозі в салоні автобуса.
У Києві в маршрутці пасажири їздять з відкритим парасолькою, бо протікає дах (Скрін коментарів: facebook.com/KyivOperativ)