Вилікували "по телевізору": Супрун розповіла про чудесне зцілення сотень людей

Уляна Супрун розповіла про телемедицину (ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Супрун розповіла, скільки людей вдалося врятувати завдяки новим технологіям

Уляна Супрун зазначила, що в 2018 році лікарям вдалося виявити 830 випадків гострого інфаркту міокарда завдяки телемедицині. Це на 60% більше, ніж до впровадження нових технологій. Всіх пацієнтів госпіталізували і надали допомогу. Про це розповіла в. о міністра охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook.

За словами Супрун, без цієї технології 830 людей не дізналися б вчасно про свій діагноз, не отримали б належну допомогу, і у них було б менше шансів вижити.

"Вінницька область стала прикладом успішного впровадження телемедичних технологій, коли медики мають можливість швидко отримати професійну консультацію вузькопрофільних колег", - підкреслила Супрун.

Уляна Супрун розповіла про телемедицину (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вона також зазначила, що консультації проводили лікарі телеметричного підрозділу Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Протягом минулого року лікарі провели майже 18 тисяч дистанційних консультацій по ЕКГ пацієнтів щодо можливих розладів серцево-судинної системи.

Варто зазначити, що у Вінницькій області було придбано 311 телеметричних пристроїв та 2 прийомні станції, 20 ЕКГ - апаратів з функцією телеметрії.

За словами Супрун, ВООЗ кажуть, що телемедицина дійсно рятує в тих випадках, коли від відстані може залежати життя пацієнта. А це особливо важливо, коли мова йде про гострі інфаркти міокарда.

Вона підкреслила, що телемедицину в тестовому режимі вже почали впроваджувати в Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Рівненській областях.

Уляна Супрун розповіла про телемедицину (ілюстративне фото: pixabay.com)

Головне завдання телемедицини - надати доступ жителям сіл до фахівців, які надають медичні послуги по серцево-судинним захворюванням, цукровому діабету, хворобах органів дихання, ендокринологічних та дерматологічних захворювань..

У Канаді лікарі використовують телемедицину ще й для того, щоб радитися з колегами і надати більш ефективну допомогу пацієнту. Також медики з міст можуть оперативно проводити інструктаж фельдшерам у селах. Крім того, кожен пацієнт може звернутися на гарячу лінію і отримати медичні поради або загальну інформацію про медичні послуги.

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