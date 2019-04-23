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Повністю безкоштовно: у Супрун нагадали, за які процедури не треба платити

STYLERЖиття    23.04.2019 - 12:01
Повністю безкоштовно: у Супрун нагадали, за які процедури не треба платити
Фото: Безкоштовні стенти (pixabay.com)

При гострому коронарному інфаркті, коли допомогу треба надати негайно, гроші за стенти у 100% випадків відшкодовує держава

Стенти при інфаркті в Україні мають ставити пацієнтам безкоштовно, нагадують у МОЗ. Держава на 100% забезпечує потребу в стентах, які потрібні при інфаркті з елевацією сегмента ST.

Зараз у регіонах відкриваються профільні центри, де проводять такі операції. Через це цифри по смертності від інфаркту в цих регіонах вже є утричі нижчим, ніж середній показник по країні (4,7% проти 12,3% відповідно).

У МОЗ нагадують, що вперше прорив у забезпеченні пацієнтів стентами відбувся у 2016 році, коли вдалося закупити у три рази більше стентів, ніж це було до того, як впровадили закупівлі через міжнародні організації.

Це дозволило і допомагати більшій кількості пацієнтів, і економити державні кошти.

Повністю безкоштовно: у Супрун нагадали, за які процедури не треба платитиФото: Безкоштовні стенти мають ставити при невідкладному стані (pixabay.com)

Водночас деякі керівники профільних медичних установ доносять пацієнтам про стенти невірну інформацію. Наприклад, кажуть, що держава безкоштовними стентами нібито не забезпечила і тому вимагають платити за них навіть після того, як пацієнта привезли по швидкій при інфаркті.

Так, наприклад, журналіст-розслідувач Олександр Курбатов розкрив схеми збагачення на стентах у столичному Інституті Серця. В той час, як стентами забезпечує держава, керівник установи Борис Тодуров міг їх продавати. До того ж, за завищеними цінами.

Українцям нагадують: при гострому коронарному інфаркті кожен має право вимагати ставити стент безкоштовно, бо ними на 100% забезпечує держава.

Також, нагадаємо, журналіст розкрив схеми збагачення скандального очільника Інституту Серця в Києві. До речі, це той самий Інститут, в якому свого часу переховували Юрія Крисіна, якого називають "головним тітушкою", щоб був причетний до вбивств активістів під час Революції Гідності.

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