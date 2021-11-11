Вихідні на Новий рік 2022 і Різдво: скільки будемо відпочивати і чи доведеться відпрацьовувати

Різдво за юліанським календарем 25 грудня, яке в Україні вважається державним вихідним з 2017-го, випадає на суботу, тому понеділок стане додатковим вихідним.

Відпочивати ми будемо 25, 26, 27 грудня. А 24 грудня робочий день буде укорочений на годину.

Новий рік 1 січня також буде в суботу, тому відпочивати ми будемо і в понеділок.

Вихідними стануть 1, 2, 3 січня, а переддень свята 31 грудня - буде укороченим на годину.

Різдво Христове за григоріанським календарем традиційно відсвяткуємо 7 січня. І цього разу нас чекає три вихідних, оскільки 7-е число - п'ятниця.

Відпочивати ми будемо 7, 8, 9 січня. А робочий день у Святвечір, 6-го числа буде скорочений на годину.

Дивіться нижче календарі вихідних і робочих днів на грудень 2021 і січень 2022.

Колаж РБК-Україна

Які зміни у вихідні можуть бути у 2022-му році

Зазначимо, що нещодавно в Міністерстві культури запропонували скасувати перенесення вихідних, якщо свято випадає на вихідний день.

Якщо законопроект затвердять, це торкнеться таких свят, як День Праці 1 травня, 8 березня, День Конституції, День Незалежності, День захисника і захисниці України.

Тобто, якщо 8 березня випаде на суботу або неділю, то наступний понеділок вихідним не буде.

А ось на Новий рік, і релігійні свята - обидва Різдва, Великдень і Трійця це правило поширюватися не буде.

Перенесення робочих днів вже затвердили на наступний рік

Поки законопроект від Міністерства культури не прийнятий, в Кабміні вже встигли затвердити перенесення робочих днів на наступний рік.

Зміни в календарі нас чекають на 8 березня і День Конституції, так як обидва свята випадуть на вівторок.

Таким чином ми відпочивати будемо 5, 6, 7, 8 березня (відпрацьовувати 12-го), а також 25, 26, 27, 28 червня (з відпрацюванням 2 липня).