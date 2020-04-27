Вихідні дні в травні: як працюватимуть банки і пошта

Банки України та Нова пошта змінили свої графіки роботи на травневі свята. У травні 2020 року українців очікують тривалі вихідні з-за низки свят. Всього в травні буде 12 вихідних днів: 10 днів – це суботи та неділі, а також додадуться ще два вихідних дні.

Перший довгий уїк-енд – це 1, 2, 3 травня. Графік роботи українських банків у ці дні зміниться. 1 травня, п'ятниця – офіційний вихідний день у честь Дня праці, банки працювати не будуть. 2 і 3 травня – це календарні вихідні дні, банківські організації будуть працювати згідно з графіком вихідних днів.

Наступний офіційний вихідний – це 9 травня. За законом України, якщо державний вихідний день випадає на суботу або неділю, то наступний за ними будній день автоматично стає вихідним. Таким чином, 9, 10 і 11 травня – будуть вихідними днями у всіх банках.

Графік роботи Нової пошти буде трохи іншим, як повідомили в організації.

П'ятниця, 1 травня - відділення та адресна доставка будуть працювати за графіком суботи.

Субота, 9 травня – відділення та адресна доставка будуть працювати за звичайним графіком суботи.

У неділю, 10 травня – робота за графіком неділі.

Понеділок, 11 травня – відділення та адресна доставка будуть працювати за графіком суботи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи зможуть штрафувати українців за вилазки на природу на травневі свята.