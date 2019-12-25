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Вихідні в 2020 році: скільки українці будуть відпочивати

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Новий рік в Україні почнеться зі свят і вихідних днів

В новому 2020 році українців очікують вихідні дні, які пов'язані з релігійними та державними святами. Більш докладно про всі вихідні дні ви можете дізнатися в матеріалі Styler.

У 2020 році у жителів України буде 2 релігійних свята і 9 державних. Всього в наступаючому новому році буде 11 днів, в які не потрібно буде працювати:

  • 1 січня українці традиційно відзначають Новий рік тому буде офіційний вихідний;
  • 7 січня святкують християнське Різдво за григоріанським календарем. Варто зазначити, що 25 грудня католицьке Різдво відзначається за юліанським календарем.
  • 8 березня відзначається Міжнародний жіночий день;
  • 19 квітня українці будуть святкувати Великдень;
  • 1 травня - День праці;
  • 9 травня святкується День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
  • 7 червня - Трійця;
  • 28 червня - День Конституції України;
  • 24 серпня - День незалежності України;
  • 14 жовтня - Дня захисника України;
  • 25 грудня - Католицьке Різдво.

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Якщо свята потрапляють на суботу або неділю, то вихідний автоматично переноситься на понеділок. Тому в українців буде ще 5 додаткових вихідних днів:

  • 6 січня, понеділок, але цей день буде відпрацьовуватися в суботу, 11 січня;
  • 9 березня, понеділок, буде вихідним оскільки 8 березня випадає на неділю;
  • 20 квітня, понеділок буде вихідним днем через те, що Пасха відзначається в неділю, 19 квітня;
  • 11 травня, понеділок буде вихідним, тому що 9 травня випадає на суботу;
  • 8 червня, понеділок також буде вихідним через Трійцю, яку відзначають 7 числа;
  • 29 червня, понеділок буде вихідним днем оскільки 28 числа відзначається День Конституации України
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