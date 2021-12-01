Ніна Матвієнко, яка вигнала чоловіка з дому, передумала розлучатися: не дочекаєтеся!

Ніна Матвієнко зараз дуже шкодує, що розповіла про конфлікт у родині. За словами співачки, цю історію занадто роздули.

За словами 74-річної артистки, вона готова пробачити коханому після гучної сварки.

"Ми не будемо розлучатися. Не дочекаєтеся. Я європейка. Я українка. Посварилися. Це сталося тому, що багато людей в будинку. Він не витримав, а потім я", – заявила співачка.

Нагадаємо, що раніше зірка говорила, що все життя забезпечувала Петра і їй це набридло. Також вона попросила чоловіка переїхати в заміський будинок і залишити її. Відзначимо, що сам він художник за професією.

"Люди лікуються. Якась переоцінка відбувається. Він сказав, як Тоня вибереться, повернеться. Це ж його будинок", - розповіла співачка про рішення чоловіка.