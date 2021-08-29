Шкільні канікули в 2021-2022 році: з'явився новий графік

Навчальний рік в Україні розпочнеться традиційно 1 вересня. Враховуючи епідеміологічну ситуацію в країні, заняття почнуться у звичайному форматі - в класах. Перехід на дистанційне навчання можливий тільки в разі різкого зростання кількості хворих з коронавірусом.

Коли школярі підуть відпочивати на канікули у 2021-2022 навчальному році – читайте в нашому матеріалі нижче.

Дати канікул в кожній школі вже давно визначають самостійно. Міністерство освіти дозволило навчальним закладам коригувати графік навчання відповідно до потреб. Однак є основні правила, яких повинні дотримуватися всі школи: тривалість канікул не повинна перевищувати 30 днів, виняток – літні канікули.

У більшості шкіл встановлена класична семестрова система, яка містить 4 чверті та два семестри.

Коли школярі відпочиватимуть у 2021-2022 році:

Осінні канікули - з 25 по 31 жовтня 2021 року

Зимові канікули - з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року

Весняні канікули – з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року

Літні канікули – з 1 червня 2022 року по 31 Серпня 2022 року

Тривалість навчального року:

Початкова школа – 1-4 класи) - 720 годин

Гімназія (5-9 класи) - 890 годин

Ліцей – 10-12 класи) - 1110 годин

Додаткові вихідні дні:

14 жовтня - День захисника України

25 грудня – католицьке Різдво

8 березня - Міжнародний жіночий день

25 квітня - Великдень

1 травня - День праці

9 травня - День Перемоги

Графік канікул може змінюватися в залежності від потреб школи, епідеміологічної ситуації в країні, а також - в кожній окремій області країни. Він носить тільки рекомендаційний характер.