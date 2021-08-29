Шкільні канікули в 2021-2022 році: з'явився новий графік
Навчальний рік в Україні розпочнеться традиційно 1 вересня. Враховуючи епідеміологічну ситуацію в країні, заняття почнуться у звичайному форматі - в класах. Перехід на дистанційне навчання можливий тільки в разі різкого зростання кількості хворих з коронавірусом.
Коли школярі підуть відпочивати на канікули у 2021-2022 навчальному році – читайте в нашому матеріалі нижче.
Дати канікул в кожній школі вже давно визначають самостійно. Міністерство освіти дозволило навчальним закладам коригувати графік навчання відповідно до потреб. Однак є основні правила, яких повинні дотримуватися всі школи: тривалість канікул не повинна перевищувати 30 днів, виняток – літні канікули.
У більшості шкіл встановлена класична семестрова система, яка містить 4 чверті та два семестри.
Коли школярі відпочиватимуть у 2021-2022 році:
- Осінні канікули - з 25 по 31 жовтня 2021 року
- Зимові канікули - з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року
- Весняні канікули – з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року
- Літні канікули – з 1 червня 2022 року по 31 Серпня 2022 року
Тривалість навчального року:
- Початкова школа – 1-4 класи) - 720 годин
- Гімназія (5-9 класи) - 890 годин
- Ліцей – 10-12 класи) - 1110 годин
Додаткові вихідні дні:
- 14 жовтня - День захисника України
- 25 грудня – католицьке Різдво
- 8 березня - Міжнародний жіночий день
- 25 квітня - Великдень
- 1 травня - День праці
- 9 травня - День Перемоги
Графік канікул може змінюватися в залежності від потреб школи, епідеміологічної ситуації в країні, а також - в кожній окремій області країни. Він носить тільки рекомендаційний характер.
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